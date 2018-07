Non ci sono conferme ufficiali ma dalla Francia (è il quotidiano Le Parisien e rilanciare la notizia) danno per certo che nella prossima stagione Leonardo Bonucci e Gigi Buffon saranno di nuovo compagni di squadra. Dalla Juventus al Paris Saint-Germain, l'ex portiere della Nazionale e il difensore del Milan varcheranno le Alpi e si daranno appuntamento sotto la Tour Eiffel per la foto di rito e iniziare assieme una nuova avventura. Dice il giornale francese che il club capitolino ha già l'accordo con l'attuale capitano rossonero che avrebbe dato la propria disponibilità al trasferimento complice anche la mediazione dell'amico ex bianconero.

Cosa serve perché al sì del giocatore faccia seguito una trattativa vera e propria? Che dia l'assenso anche il Milan, al quale Bonucci (l'acquisto più costoso della scorsa campagna acquisti, 42 milioni di euro) è legato da un contratto fino al 2022 con uno stipendio da 7.5 milioni di euro a stagione. Sulla carta è uno dei tesserati maggiormente indiziati di cessione nel caso la dirigenza decidesse per la ‘cura dimagrante' dei conti e della rosa. Poi c'è da prendere in considerazione anche la concorrenza del Manchester United che dalla Premier ha fiutato la possibilità di mettere le mani su uno dei pezzi pregiati della rosa di Gattuso approfittando della situazione contingente.

Bonucci al Psg si può fare? In Francia sono convinti che un accordo tra la società e il calciatore ci sia già grazie anche ai buoni uffici di Gigi Buffon che è andato via da Torino con un unico rammarico: non riuscire a sollevare quella Champions solo sfiorata in due occasioni: nel 2015 a Berlino contro il Barcellona, nel 2017 a Cardiff contro il Real Madrid. Il sogno e l'obiettivo è di vincerla finalmente assieme al proprio compagno di mille battaglie in bianconero. Sempre che il Milan sia d'accordo.