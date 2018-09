Rinfrancato dalla buona prestazione e dalla vittoria contro la Roma in campionato, Rino Gattuso si sta preparando al debutto anche in Europa League: competizione che per un breve periodo il Milan aveva anche rischiato di non giocare. Dopo le parole di Paolo Maldini rilasciate subito dopo i sorteggi ("L'Uefa ha bisogno del Milan"), la squadra rossonera tenterà di andare il più avanti possibile sfidando Olympiacos, Betis e Dudelange: quest'ultima prima squadra che il Diavolo affronterà, in trasferta, il prossimo 20 settembre.

Nelle ultime ore la società milanese ha così inviato all'Uefa la lista dei giocatori convocati per il girone europeo. Tra i nomi inseriti nell'elenco spicca quello del redivivo Montolivo, mentre non faranno parte della prima parte della spedizione europea i due terzini Andrea Conti e Ivan Strinic.

Quando torneranno Conti e Strinic

Per l'ex giocatore dell'Atalanta, che con la maglia rossonera è potuto scendere in campo solo nei preliminari di Europa League della scorsa stagione, il club rossonero ha deciso di aspettare con pazienza la completa guarigione dopo la doppia operazione al legamento crociato del ginocchio sinistro. Conti, che avrebbe dovuto rientrare per metà settembre, dovrebbe invece ritrovare il campo ad inizio ottobre.

Discorso ancor più delicato quello di Ivan Strinic. Il calciatore croato, che dopo un buon Mondiale si è dovuto fermare per un problema cardiaco, ha temporaneamente l'attività sportiva agonistica per il completamento degli esami e dovrà rimanere a riposo ancora per diverse settimane.

La lista dei giocatori rossoneri per il girone di Europa League

Lista A: Antonio Donnarumma, Reina, Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Rodriguez, Musacchio, Romagnoli, Simic, Zapata, Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Bonaventura, Kessie, Montolivo, Mauri, Borini, Calhanoglu, Castillejo, Halilovic, Higuain, Suso.

Lista B: Gianluigi Donnarumma, Plizzari, Bellanova, Brescianini, Torrasi, Cutrone, Tsajout.