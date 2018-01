In attesa di sfidare il Crotone nella prima gara del 2018, a Milanello si è respirata aria di festa per i vent'anni di Patrick Cutrone. Il giovane attaccante rossonero, capace di ritagliarsi uno spazio importante in prima squadra e di mettere in ombra i due nuovi arrivati Kalinic e André Silva, ha parlato ai microfoni di Premium in occasione del suo compleanno: "Festeggiare da centravanti rossonero è bellissimo – ha esordito l'attaccante – Giocare qui era il sogno che ho sempre avuto da bambino".

Rispetto a ciò che è successo ad altri promettenti giovani del vivaio rossonero, il passaggio dalla Primavera alla prima squadra non è stato un problema per Patrick: "Io penso a dare il massimo e ad aiutare la squadra, poi il gol viene da solo. L'impegno è alla base di tutto e se la squadra ti vuole bene poi i compagni ti aiutano segnare. Io miglior marcatore del Milan davanti a Kalinic e Andrè Silva? Non me l'aspettavo".

Le emozioni di Patrick.

Dopo aver elogiato Rino Gattuso ("E' un grande allenatore"), Cutrone ha scelto i due momenti più emozionanti di questa prima parte di stagione con la prima squadra: "Il primo gol in Europa League davanti ad 80.000 persone , e ancora oggi a ripensarci mi vengono i brividi, poi ovviamente il gol nel derby che è il più bello della mia vita. Quella notte ho dormito pochissimo, quasi niente. Continuavo a ripensare all'azione del gol e all'esultanza per me è stata un'emozione indescrivibile".

Atteso da ulteriori conferme, anche con la maglia della Nazionale Under 21, il baby bomber rossonero ha poi evitato di cadere in facili entusiasmi di fronte ai paragoni con i grandi del passato: "Inzaghi mi piaceva tantissimo, ma eviterei paragoni – ha concluso Cutrone – Io e Donnarumma il futuro del Milan? Penso che si possa ripartire dai giovani. Noi dobbiamo però dimostrare di sapercela cavare, senza per forza passare da un'esperienza in squadre minori".