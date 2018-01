Se nell'estate scorsa si parlava solo dei nuovi acquisti, il nuovo anno è invece cominciato nel segno di Patrick Cutrone. L'ormai ex attaccante della Primavera del Milan, che ha spento le venti candeline proprio in queste ore, è indiscutibilmente l'uomo del giorno dalle parti di Milanello. Alle prodezze che ha regalato nel corso degli ultimi mesi, l'attaccante nato a Como ha infatti aggiunto anche il gol decisivo nell'ultimo derby: valido per centrare la semifinale di Coppa Italia.

Mentre a Casa Milan si fregano le mani per l'esplosione del ragazzo (costato meno di due milioni di euro, oggi ha una valutazione di quasi 40 mln), a Crotone si mordono ancora le mani per l'affare sfumato negli ultimi giorni di mercato. A ricordare quei giorni frenetici, è stato proprio Raffaele Vrenna: il direttore generale del club calabrese: "Avevamo ottime referenze sul ragazzo e gli ottimi rapporti con la dirigenza del Milan, con il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e con Marco Fassone, ci avevano già fatto fare già passi in avanti, bruciando la concorrenza delle altre squadre".

Le parole del padre.

"Nella scorsa estate avevamo quasi chiuso l’affare ma occorreva aspettare che il Milan, impegnato nei preliminari di Europa League, acquistasse un altro attaccante per liberare Cutrone – ha raccontato Vrenna a "Tuttosport" – Poi il ragazzo si è messo in mostra sia nelle amichevoli che in Europa League, tanto che Montella lo dichiarò incedibile, soprattutto dopo la partita che giocò alla prima di campionato proprio contro di noi, realizzando anche un gol. Solo allora capimmo che non lo avrebbero mai ceduto".

Blindato fino al 2021, fresco di adeguamento economico e dopo aver scalato le gerarchie dell'attacco rossonero (André Silva è ormai una terza scelta), Patrick Cutrone è dunque atteso da un 2018 da protagonista: "Con tutta quella concorrenza, non eravamo convintissimi nel vederlo restare in rossonero – ha dichiarato il padre alla "Gazzetta dello Sport" – La tribuna sarebbe stato un supplizio per lui, ma si è giocato bene le sue chance".