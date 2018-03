In attesa della super sfida europea contro l'Arsenal, Rino Gattuso può sorridere davanti al possibile imminente ritorno in campo di Andrea Conti. Il difensore rossonero, assente da sei mesi a causa dell'infortunio al legamento crociato del ginocchio, è infatti vicino al suo rientro. Il tecnico rossonero, che per il match di Europa League ha problemi proprio con gli esterni di difesa (in questi giorni si sono fermati sia Abate che Antonelli per problemi fisici), osserverà da vicino il provino che l'ex giocatore dell'Atalanta effettuerà con la formazione Primavera sabato prossimo.

La partita con i ragazzi di mister Lupi sarà dunque decisiva per il 24enne di Lecco, che scalpita ormai da settimane per poter tornare ad indossare quella maglia che ha potuto vestire fino ad ora soltanto in cinque occasioni ufficiali.

Il ritorno all'Allianz Stadium?

Dopo aver già da qualche settimana ha intensificato i carichi di lavoro, Andrea Conti è inoltre atteso nelle prossime ore da alcuni test atletici specifici per conoscere le sue reali condizioni. L'obiettivo dell'entourage medico del Milan, è quello di poter dare il via libera a Gattuso per convocare Conti per la trasferta dell'Allianz Stadium, con la Juventus di Massimiliano Allegri, in programma il prossimo 31 marzo.

A confermare il prossimo ritorno in campo del difensore di Gattuso, anche il suo procuratore Mario Giuffredi: "Credo dopo la sosta sarà pronto per aggregarsi alla squadra ed essere disponibile – ha dichiarato l'agente a "Radio Sportiva" – I medici del Milan sanno bene che tipo di infortunio ha avuto e che a volte è meglio fare le cose con calma per poi ripartire senza fermarsi. Dovrà cercare di ritrovare la forma e confidenza con il campo, mancherà talmente poco alla fine della stagione che sarà un finale di stagione che servirà soprattutto da trampolino per la prossima".