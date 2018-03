Torna l'Europa League e l'Italia sarà rappresentata da Lazio e Milan che affronteranno, rispettivamente, Dinamo Kiev e Arsenal. I biancocelesti si confronteranno con il club più importante e titolato dell'Ucraina e sarà possibile vedere l'incontro in chiaro su TV8 (tasto 8 del telecomando) giovedì 8 marzo alle ore 21.05 : la gara di andata tra la squadra biancoleste di Simone Inzaghi e la Dinamo Kiev, è in programma allo stadio Olimpico di Roma e sarà importante per il discorso qualificazione visto che il ritorno in Ucraina non sarà semplice. Sul canale di Sky ci sarà il collegamento dalle ore 20:30 con Alessandro Bonan, Federica Fontana, Luca Toni, Lorenzo Amoruso, Marco Bucciantini e Fayna e alla fine dell'incontro ci sarà la "Gol Collection" con le interviste a caldo e gli highlights di tutte le altre partite della serata. A mezzanotte e mezza verrà trasmessa un'ampia sintesi della sfida tra il Milan e l'Arsenal, che è l'incontro più atteso delle degli ottavi di finale di EL.

Lazio-Dinamo Kiev: davanti Felipe Anderson con Immobile.

Simone Inzaghi si affiderà ai titolari e in campo ci saranno Immobile, de Vrij e Milinkovic-Savic. L'unico che potrebbe riposare è Luis Alberto in favore di Felipe Anderson. Cambierà poco anche la Dinamo Kiev, che non dovrebbe cambiare l'undici sceso in campo nelle due sfide degli ottavi contro l'AEK. Il brasiliano Moraes sarà la punta centrale, sostenuto da Gonzalez e Tsygankov.

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Felipe Anderson; Immobile.

DINAMO KIEV (4-3-3): Boyko; Moroziuk, Khacheridi, Kadar, Kedziora; Garmash, Shepelev, Buyalsky; Gonzalez, Moraes, Tzygankov.

Milan-Arsenal: Wenger non si fida di Gattuso.

Rino Gattuso ha una squadra che funziona e non la cambierà contro i Gunners: da Donnarumma a Suso, in campo tutti i titolari ma Kalinic spera in una maglia al posto di Cutrone. Wenger ha qualche problema in più: Lacazette è out per la gara d'andata e anche Monreal pare non poter recuperare. Considerato che Aubameyang non può scendere in campo in Europa League, toccherà a Welbeck, mentre a sinistra sarà ancora il turno di Kolasinac. Wilshere è al meglio.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

ARSENAL (4-2-3-1): Ospina; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Kolasinac; Ramsey, Xhaka; Mkhitaryan, Ozil, Iwobi; Welbeck.