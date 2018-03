Nel gelo dell'Olimpico, Leonardo Bonucci ha servito il suo piatto della vendetta. Lo ha fatto a coloro che, per molte settimane, lo hanno deriso e messo al muro manco fosse l'unico colpevole del tracollo rossonero. A distanza di settimane, e dopo un periodo davvero felice per il Milan, il capitano è tornato a parlare dai microfoni di Sky.

"Ho sempre avuto fiducia in questa squadra, in questo progetto e nel mister – ha spiegato il difensore rossonero – Nonostante la giovane esperienza e la giovane, Gattuso ha dimostrato di saper far giocare la squadra. Mi ha stupito più di tutti la dote di saper trasmettere la fame che aveva da giocatore. Ha fatto sentire tutti importanti, dal primo all'ultimo. Per il carisma, la determinazione e la ferocia che trasmette alla squadra mi ricorda Antonio Conte".

L'obiettivo da conquistare.

Dopo le due vittorie di Roma, Bonucci guarda con fiducia ai prossimi duri impegni. A cominciare da quello con l'Inter: "Vincere aiuta a vincere, ma bisogna mantenere i piedi per terra e guardare avanti con la consapevolezza di essere una squadra che può competere con tutti – ha continuato Bonucci – Champions League? Ci crediamo e abbiamo le carte in regola per lottare per questo traguardo. Lottando al massimo possiamo puntare agli obiettivi che ci eravamo prefissati ad inizio stagione".

Ora che Bonucci è tornato a fare il Bonucci, le battute su quegli equilibri che si sarebbero dovuti spostare grazie a lui non si sentono più: "Nei primi mesi ho pensato anche ‘ma chi me l’ha fatto fare?’. Era il periodo in cui non riuscivo ad esprimermi al meglio. Poi mi sono ritrovato e ho lottato per non buttare in 3 mesi quello che avevo costruito negli anni precedenti. Ho lavorato, ho pensato più a me stesso che al resto, ho pensato ad aumentare la fiducia in me stesso. Ora sono super motivato per fare al meglio con il Milan".