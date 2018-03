Fare il possibile per centrare un piazzamento europeo e gettare le basi per un futuro luminoso. Sono questi gli obiettivi di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli che, dopo l'imponente campagna acquisti della scorsa estate, si stanno ora muovendo con tempestività sul mercato dei parametri zero. In attesa di capire quale sarà il budget per la prossima sessione estiva, i due dirigenti hanno così bloccato due giocatori d'esperienza (Pepe Reina e Strinic) e un giovane attaccante brasiliano di 18 anni: Nathan Bernardes Soares.

Un rinforzo per la Primavera

Il giovane giocatore, che ha militato nelle ultime tre stagioni nel Cruzeiro e che da sette mesi era senza squadra, secondo "Globo Esporte" avrebbe firmato un biennale con il Milan e sarebbe pronto a lasciare il Brasile a parametro zero, per aggregarsi inizialmente alla Primavera di mister Lupi: attualmente impegnata nel Torneo di Viareggio. Come testimoniato dalla foto pubblicata sui social, l'accordo sarebbe stato siglato in un ufficio a Barra da Tijuca, nella zona ovest di Rio de Janeiro.

Le qualità del giovane brasiliano

Per la società di via Aldo Rossi, si tratta dunque del terzo acquisto nel mercato degli svincolati: un colpo che soltanto il tempo ci dirà se sarà stato davvero un affare. Considerato in Brasile un giocatore di grande qualità tecnica, Nathan ha mosso i primi passi nel Cruzeiro e si è allenato anche con l'Avaì (società della città di Florianópolis, capoluogo dello Stato di Santa Catarina) prima di esser stato lasciato libero. A credere nelle capacità del diciottenne brasiliano, è soprattutto la società che gestisce la sua carriera la Uplay Sports: decisa a negoziare il contratto per inserire una percentuale a suo favore in caso di rivendita del ragazzo.