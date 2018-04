Adesso è ufficiale. Il Milan contro il Napoli, oltre a Leonardo Bonucci dovrà fare a meno anche dell'altro difensore centrale titolare Alessio Romagnoli. E' arrivato l'esito sulle condizioni del giocatore ex Roma, uscito dopo pochissimi minuti della sfida contro il Sassuolo: "Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra". Un problema muscolare che costringe Romagnoli ai box, e ad un nuovo controllo medico tra due settimane, con Gattuso che si ritrova dunque in piena emergenza difensiva.

Infortunio Romagnoli, le condizioni

Alessio Romagnoli è stato costretto ad uscire dal campo dopo pochi minuti di Milan-Sassuolo. Il difensore si è subito toccato la coscia sinistra, accusando dolore. Visibilmente preoccupato è tornato negli spogliatoi sulle sue gambe, con sensazioni tutt'altro che positive. A fare chiarezza sulle sue condizioni ci ha pensato il club rossonero attraverso una nota ufficiale, in cui è riportato l'esito degli esami strumentali: "AC Milan comunica che Alessio Romagnoli, durante Milan-Sassuolo di domenica scorsa, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore effettuerà ulteriori controlli medici tra due settimane circa".

Quando tornerà in campo Romagnoli

Il classe 1995 dunque ora dovrà sottoporsi a terapie specifiche prima di effettuare ulteriori controlli medici tra circa due settimane. Al momento il rientro in campo potrebbe avvenire tra tre settimane, in occasione del match del 5 maggio contro il Verona. Un'occasione per testare le sue condizioni in vista poi del più importante appuntamento con la finale di Coppa Italia contro la Juventus in programma il 9 maggio a Roma.

Romagnoli e Bonucci saltano Milan-Napoli

Una vera e propria tegola dunque per Gennaro Gattuso che perde Romagnoli proprio nella fase cruciale del campionato, quella in cui i rossoneri giocheranno il tutto per tutto per provare a strappare la qualificazione alla Champions. Il tecnico dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza difensiva in vista del big match contro il Napoli. Oltre a Romagnoli infatti, il Milan non potrà fare affidamento anche sull'altro centrale Leonardo Bonucci squalificato.

Come giocherà il Milan senza Bonucci e Romagnoli contro il Napoli, ecco i sostituti

Senza la sua coppia di centrali titolari, Gennaro Gattuso sarà costretto a scelte obbligate in Milan-Napoli, a meno di cambi di modulo. Al momento la soluzione più gettonata è quella che vede in campo dal 1′ l'inedita coppia Zapata-Musacchio. Due giocatori che avranno il tutt'altro che semplice compito di fronteggiare Callejon, Mertens, Insigne e forse anche Milik. Lavoro extra anche per i terzini dunque che dovranno garantire supporto al colombiano e all'argentino che si giocheranno una grande fetta delle possibilità della permanenza al Milan