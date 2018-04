La mancata vittoria interna contro il Sassuolo rappresenta un'occasione persa per il Milan. I rossoneri infatti hanno gettato alle ortiche la possibilità di ridurre le distanze dalla zona Champions avvicinandosi a Roma e Inter. Come se non bastasse il posticipo della 31a giornata ha lasciato anche strascichi pesantissimi per Gattuso che contro il Napoli, dovrà fare a meno di Bonucci: il capitano rossonero, è stato ammonito ed essendo in diffida salterà il confronto con gli azzurri. Un'ammonizione che ha fatto perdere le staffe all'ex Juve che in campo si è scagliato contro l'arbitro pronunciando parole pesantissime che non sono sfuggite alle telecamere.

Perché Bonucci si è infuriato con l'arbitro ed è stato ammonito in Milan-Sassuolo

Tutto è accaduto all'81' di Milan-Sassuolo. Calcio d'angolo per i rossoneri, e sugli sviluppi dell'azione il direttore di gara Pairetto ferma tutto per fischiare un fallo in attacco a Rodriguez. Boato di disapprovazione di San Siro, e proteste veementi di Bonucci. Il direttore di gara estrae il giallo nei confronti del numero 19 che torna nella sua zona di campo, visibilmente arrabbiato per il provvedimento disciplinare che, essendo in diffida, lo costringerà a saltare Milan-Napoli.

Bonucci, parole di fuoco contro l'arbitro in campo

Dopo essersi girato verso la panchina, letteralmente imbestialito, Bonucci ha pronunciato parole pesanti che non sono sfuggite alle telecamere. Il labiale infatti non sembra lasciare dubbi: "Non vedeva l'ora, non vedeva l'ora, sto figlio di p…". Nel post-partita l'allenatore della squadra del capoluogo lombardo ha evitato di commentare il tutto, esternando comunque il suo rammarico per la sicura assenza del suo capitano nel prossimo delicato confronto.

Bonucci out, Romagnoli in forse. Chi giocherà in difesa contro il Napoli

Dunque Gattuso dovrà fare certamente a meno di Bonucci in Milan-Napoli. La speranza dell'allenatore è quella di riuscire a recuperare Romagnoli: il difensore ex Roma ha lasciato il campo nella sfida con il Sassuolo dopo una manciata di minuti per un problema alla coscia di natura muscolare. Al momento anche lui è in forte rischio, per una squadra che dunque dovrà presentarsi al cospetto della seconda della classe con una difesa d'emergenza. Scelte quasi obbligate da parte del tecnico fresco di rinnovo che potrebbe affidarsi al tandem Musacchio-Zapata.