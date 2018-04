Gattuso dovrà giocarsi le proprie chance di rimonta Champions contro il Napoli. Una sfida storicamente accesa con il Milan e anche in questa stagione, malgrado gli obiettivi delle due squadre sono evidentemente differenti. Ma oltre agli uomini e agli schemi di Sarri, il tecnico rossonero avrà un'altra grana con cui fare i conti: una difesa da inventare.

Infortuni e squalifiche inguaiano Gattuso

Contro il Sassuolo, infatti, è arrivato un doppio colpo da ko per Gattuso che si ritroverà senza i due centrali titolari: Bonucci e Romagnoli non saranno della sfida contro i partenopei. Il primo si è fatto ammonire contro i neroverdi rimediando almeno un turno di squalifica; il secondo si è infortunato dopo qualche minuto dal fischio di inizio del match.

Un problema non da poco per il Milan e per Gattuso che proprio in difesa era riuscito a far trovare la quadratura di un cerchio in cui si era perso anche Montella. Proprio il capitano rossonero e il giovane centrale avevano dimostrato in più di una occasione di formare una coppia affiatata davanti a Donnarumma, permettendo al Milan di incassare pcohissimi gol e ottimizzare quelli realizzati.

Le possibili soluzioni davanti a Donnarumma

Adesso, invece, proprio contro uno degli attacchi più prolifici del campionato, scendere in campo senza la coppia di centrali titolari è un handicap che potrebbe risultare decisivo. Le seconde linee, infatti non sembrano all'altezza della situazione. C'è Musacchio, che dopo l'exploit iniziale non ha fornito più garanzie concrete. C'è anche Zapata, altro elemento che sta svernando in panchina sotto la gestione Gattuso.

Adesso, però, proprio l'allenatore rossonero dovrà trovare gli stimoli adatti per poter schierare una difesa degna del delicato match al San Paolo. Ci potrebbe essere anche una soluzione estrema, ovvero arretrare sulla linea difensiva uno tra Biglia e Montolivo ma appare più come un azzardo finale. Certo è che per Mertens, Insigne e Callejon tutto appare già in discesa.