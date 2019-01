Non arrivano buone notizie per il calciomercato del Milan. I rossoneri dovranno rinunciare ad uno dei principali obiettivi delle trattative invernali, ovvero Gerard Deulofeu. L'esterno spagnolo, protagonista di 6 mesi molto fortunati sotto la Madonnina da gennaio a giugno 2017, non tornerà al Milan. Il Watford, club proprietario del cartellino del classe 1994, ha deciso di togliere dal mercato il suo giocatore al centro di un vero e proprio tormentone.

Milan, Deulofeu obiettivo del calciomercato invernale

Il nome di Gerard Deulofeu negli ultimi giorni era tornato caldissimo per il mercato del Milan. La dirigenza rossonera ha sondato il terreno a più riprese per l'esterno spagnolo che ha lasciato un bel ricordo a Milanello, nella seconda parte della stagione 2016-2017, quando segnò 4 gol in 17 presenze. Un rendimento importante che permise al ragazzo di ritrovare fiducia nei propri mezzi e appeal di mercato. Ecco allora la volontà della dirigenza del Milan di provare a riportare Deulofeu in rossonero garantendo a Gattuso una pedina importante per le corsie.

Watford, no al Milan per Deulofeu nelle ultime notizie di mercato

A fare il punto della situazione sul futuro di Gerard Deulofeu ci ha pensato il Watford. Il club proprietario del cartellino del giocatore ha spento i sogni di calciomercato del Milan, chiudendo la porta ad un'eventuale partenza a gennaio del classe 1994. Come evidenziato da Sky non si tratta di questione di prezzo o di formula del trasferimento: non c'è la volontà del club di privarsi nell'immediato di un giocatore che potrebbe tornare molto utile nella seconda parte di stagione.

Perché Gerard Deulofeu non si trasferirà al Milan

Il tecnico Javi Gracia ha ribadito alla dirigenza del Watford di non voler perdere Gerard Deulofeu. Quest'ultimo dopo un inizio di stagione difficile, anche alla luce di un infortunio, ha trovato continuità di prestazioni, come confermato dai 3 gol e 3 assist all'attivo. La famiglia Pozzo proprietaria del club inglese ha blindato dunque il giocatore che non si muoverà dagli Hornets, anche a fronte di una possibile offerta di 25 milioni di euro.