Perché Mesut Özil è caduto in disgrazia all'Arsenal? Rischia davvero di essere ceduto a gennaio e dove può andare? A dare una risposta alla prima domanda è stato il tabloid inglese ‘The Mirror' che ha ricostruito un retroscena importante, il cosiddetto pezzo mancante del puzzle che va ad aggiungersi al problema alla schiena causato dalle troppe ore passate davanti alla play station. L'ex centrocampista del Real Madrid finora ha giocato 14 partite fra Premier ed Europa League. Per 10 volte è stato schierato nella formazione titolare rispetto alle 12 occasioni in cui è stato convocato ma è dall'11 novembre scorso (match contro il il Wolverhampton) che il tedesco non inizia una gara dal primo minuto.

Il gesto di rabbia. Per trovare una spiegazione a questa situazione non basta fare riferimento al rapporto che s'è logorato con l'allenatore ma occorre risalire a un episodio avvenuto il 28 ottobre scorso (gara con il Crystal Palace): Özil gioca e gli viene assegnata anche la fascia di capitano, un segno tangibile di fiducia da parte del tecnico e d'incoraggiamento nei confronti del calciatore. Le cose, però, vanno per il verso storto: al momento della sostituzione il giocatore la prende male e lascia il campo lanciando a terra la stringa. Un atteggiamento che Emery ha ritenuto inaccettabile, secondo la versione riportata dal giornale d'Oltremanica, e che collima anche con le parole della conferenza stampa di queste ore.

Voglio che ogni giocatore ci aiuti con le sue qualità e anche con il giusto approccio mentale – ha ammesso l'allenatore -. Abbiamo bisogno di Mesut Özil… ho parlato con lui spesso nel corso di questa stagione e gli spiegato di cosa abbiamo bisogno, cosa ci aspettiamo da lui…"

Destinazione Turchia. Le frasi di Emery non sgombrano il campo dalle indiscrezioni che vorrebbero il turco lontano da Londra e dai Gunners addirittura a gennaio nonostante un contratto in scadenza nel 2021. Dove può andare? Non all'Inter – destinazione che non sarebbe del tutto gradita, raccontano i tabloid – ma al Basaksehir (in Turchia). Il club di Istanbul è primo in classifica e ha uno sponsor d'eccezione: il primo ministro Erdogan. E proprio la vicinanza del calciatore al capo del governo turco è stato motivo di forti polemiche in Germania fino alla decisione dello stesso giocatore di dire addio alla nazionale tedesca.

Quanto vale oggi Özil? Secondo la quotazione di Transfermarkt il valore attuale di mercato è di 35 milioni di euro, difficile però che l'Arsenal si privi di lui per questa cifra. Altro fattore da considerare, lo stipendio: in Inghilterra l'ex Real percepisce 390 mila euro circa a settimana per un totale di 20 milioni 230 mila euro e rotti a stagione. Può il Basaksehir permettersi un lusso del genere oppure è ipotizzabile solo un prestito? Le prossime settimane saranno decisive al riguardo.