"Chi ha in squadra Messi" è sempre favorito. Così parlò Pep Guardiola pochi mesi fa. Parole sagge quelle del tecnico catalano e che non possono che spaventare la Roma che, dopo aver pareggiato a Bologna, dovrà fare i conti con il momento magico della Pulce che entrato nel finale di Siviglia-Barcellona ha cambiato la gara permettendo ai suoi di rimontare 2 gol di svantaggio e pareggiare. A proposito di italiane e di Champions, non ha giocato Ronaldo contro il Las Palmas, ma il Real ha comunque vinto lanciando un messaggio alla Juve prossima avversaria ai quarti di Champions.

Siviglia-Barcellona, Montella s'illude

Vincenzo Montella ha accarezzato il sogno dell'impresa. L'attaccante del Siviglia si è ritrovato in vantaggio di due reti contro il Siviglia. Con Messi lasciato inizialmente in panchina con tridente blaugrana formato da Dembelé, Luis Suarez e Coutinho i catalani non sono riusciti a sfoderare la solita prestazione incassando le reti dell'ex Palermo Vazquez e dell'altro ex italiano Muriel.

Entra Messi e il Barcellona agguanta il pareggio

Al 58′ Valverde però ha deciso di inserire Messi, senza pensare alla sfida di Champions contro la Roma per una mossa rivelatasi vincente. All'88' Suarez in un finale incandescente ha accorciato le distanze, e poi un minuto dopo ci ha pensato la Pulce con un gran sinistro di prima intenzione dalla distanza. Una reazione da grandissima squadra quella dei catalani che però domani potrebbero ritrovarsi a più 9 sull'Atletico Madrid.

Il Real senza Ronaldo, batte il Las Palmas

Nel pomeriggio bella vittoria del Real. Un Real ridisegnato da Zidane che, in vista del match di Champions contro la Juventus, ha lasciato a riposo Cristiano Ronaldo, ma anche Kroos, Isco e Sergio Ramos. Troppo forti però le merengues che nel primo tempo hanno ipotecato la vittoria con il gol di Bale e il raddoppio di Benzema (oggi capitano per la sua 400esima gara al Real), raddoppiando da dischetto. A chiudere i conti poi ci ha pensato nuovamente il gallese ancora dagli 11 metri. Real momentaneamente a meno 1 dal secondo posto occupato dall'Atletico impegnato domani.