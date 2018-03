La rincorsa dell'Atletico Madrid si è fermata davanti al genio di Lionel Messi. Il numero 10 del Barcellona ha messo il sigillo di sicurezza su questa Liga che, con molta probabilità, la squadra di Ernesto Valverde è avviata a vincere dopo la vittoria nel big match contro la prima inseguitrice. Con questa ennesima affermazione tornano ad essere 8 i punti di distanza del Barcellona sui colchoneros che, dopo lo stop di Las Palmas, avevano pregustato un aggancio in vetta.

Gara dominata dai blaugrana nel primo tempo con Messi che ha illuminato, nel vero senso della parola, una giornata davvero triste per il mondo del calcio: prima della partita le due squadre hanno dedicato un minuto di silenzio a Quini, ex calciatore di Barça e Atletico scomparso in settimana, e a Davide Astori, capitano della Fiorentina trovato senza vita questa mattina

Le formazioni.

Ernesto Valverde ha mandato in campo il Barcellona con un 4-4-2 che vedeva ter Stegen tra i pali, Sergi Roberto, Umtiti, Piqué e Jordi Alba; Coutinho, Busquets, Rakitic e Iniesta che supportano la solita coppia d'attacco formata da Suarez e Messi. Diego Pablo Simeone si è presentato al Nou Camp con la migliore squadra possibile: Oblak in porta; Vrsalijko, Gimenez, Godin e Felipe Luis; Saul, Thomas, Gabi e Koke; Griezmann e Diego Costa in avanti.

Perla di Messi, Oblak non può nulla: 1-0.

Il Barça è partito fortissimo e ha schiacciato fin da subito l'Atletico che ha provato a reggere l'onda d'urto con la solita compattezza difensiva. A metà della prima frazione si è infortunato Andrés Iniesta, che già non stava benissimo, ed è stato sostituito da André Gomes: il portoghese ha preso il posto sulla destra di Coutinho e ha dirottato l'ex Liverpool sull'altra corsa. Al 25′ è passato in vantaggio il club culé grazie ad una magnifica punizione di Lionel Messi che ha scavalcato la barriera e ha piazzato la palla all'incrocio dove Oblak non poteva arrivare. Sesta punizione segnata in stagione per il numero 10 del Barça, terza consecutiva per la Pulce.

Gameiro segna ma è offside: il Barça ipoteca la Liga.

Nel secondo tempo i catalani sono riusciti a controllare bene nonostante l'Atletico abbia cercato in tutti i modi di mettere in difficoltà la difesa di Valverde ma Piqué & Co. hanno retto bene e al triplice fischio il Nou Camp ha esultato con grande enfasi: essere di nuovo a +8 sulla prima inseguitrice permette al Barça di poter gestire un vantaggio importante nella volta finale e la vittoria di oggi ha le sembianze di un vero e proprio "ko" per i ragazzi di Simeone. Annullato nel finale un goal a Gameiro per offside: c'era! Non è stata la partita di Griezmann e Diego Costa, mai pericolosi, mentre Gameiro e Correa hanno provato a dare brio alla manovra offensiva con pochi frutti.

Il migliore: Lionel Messi.

Non ci sono più parole per descrivere questo fenomeno: con il goal su punizione di oggi Lionel da Rosario ha segnato la sua rete numero 600 in carriera. Il calciatore argentino ha trafitto 539 volte i portiere avversari con la maglia del Barcellona e 61 con quella della nazionale argentina. Prima dicevano che non sapeva battere le punizioni ma quest'anno è la sesta che realizza, la terza consecutiva. Cos'altro aggiungere?