Vedere Neymar con la maglia del Real Madrid sarebbe terribile, per tutto quello che lui ha fatto nel Barcellona. Con noi ha vinto titoli importanti, Champions e Liga, sarebbe un duro colpo per tutti, un colpo molto forte anche perché rinforzerebbe il Real. Ci ho parlato e sa cosa penso.

Lionel Messi non usa giri di parole per descrivere quello che per lui è una specie di incubo se Neymar, suo ex compagno al Barcellona, dovesse mai firmare con il Real Madrid come si vocifera sempre più spesso negli ultimi mesi. Il numero 10 del Barça e dell'Argentina ha detto che il brasiliano sa il suo pensiero su un suo passaggio alla Casa Blanca e spera di non vederlo mai con la casacca dei rivali. Messi, nel corso della sua intervista al canale argentino TyC Sports, ha parlato anche del Mondiale che comincerà tra un mese e ciò che spera di per fare con la sua Seleccìon:

Fare un buon Mondiale significherebbe essere tra le prime quattro, essere tra i migliori. E noi vogliamo essere lì per la nostra storia. Il titolo che ricordo con più piacere è la prima Champions, ma ora il sogno è quello di diventare campioni in Russia. È più che un desiderio per tutto ciò che abbiamo vissuto, siamo i primi a voler essere campioni in Russia.

Messi: Il mio rivale non è Ronaldo

Infine la Pulce si è soffermato sulla rivalità tra lui e Cristiano Ronaldo che negli ultimi dieci anni hanno monopolizzato qualsiasi tipo di trofeo individuale e si sono dati battaglia senza esclusione di colpi: