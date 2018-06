Le ultime notizie sul calciomercato del Napoli continuano a riguardare la caccia al portiere. Il club del presidente De Laurentiis, abbandonate definitivamente da giorni le piste Rui Patricio e Leno (accasatisi rispettivamente al Wolverhampton e all'Arsenal), sembra intenzionato a seguire la pista italiana. Se Donnarumma sembra essere un obiettivo molto difficile, più alla portata è il nome di un altro giovane estremo difensore di talento del nostro panorama calcistico, ovvero Alex Meret di proprietà dell'Udinese ma reduce dai prestiti alla Spal. Per quest'ultimo il Napoli avrebbe intensificato i contatti con i bianconeri nelle ultime ore.

Napoli, c'è Meret nelle notizie di calciomercato dell'ultim'ora

Prosegue senza sosta la caccia al nuovo portiere per il Napoli. Le notizie di calciomercato dell'ultim'ora riguardano i contatti con l'Udinese per Alex Meret. Il classe 1997 è uno dei prospetti più interessanti della nostra Serie A, e già dalla scorsa estate è finito nel mirino di diversi club tra cui anche il Napoli. Nelle scorse settimane De Laurentiis e Giuntoli sembravano intenzionati a virare su altri profili per il dopo Reina, e invece nelle ultime ore ecco che il nome di Meret è tornato caldo.

Le ultime sulla trattativa Napoli-Udinese per Meret. Le possibili cifre

Secondo quanto riportato da Sportitalia, c'è la volontà degli azzurri di puntare sul giovane estremo difensore che dopo due ottime stagioni alla Spal è pronto per il grande salto. Contatti intensi tra le parti, con gli azzurri che per sbloccare la situazione potrebbero anche decidere di mettere sul piatto una cifra importante, ovvero quella di 25 milioni di euro.

in foto: Foto Sofascore.com

Napoli, idea Karnezis come vice di Meret

Nell'operazione potrebbe rientrare anche un altro calciatore nella disponibilità della famiglia Pozzo: si tratta del greco Orestis Karnezis che ha militato nel Watford altro club di proprietà della presidenza dell'Udinese. Un profilo d'esperienza il classe 1985 che potrebbe dunque arrivare in coppia con Meret e lavorare anche alla crescita del giovane talento. Una soluzione che potrebbe rivelarsi vincente, con il Napoli che così facendo chiuderebbe definitivamente il discorso relativo ai portieri per il presente, e anche per il futuro. Nei prossimi giorni arriveranno nuovi contatti tra le parti per un'operazione che potrebbe andare in porto con successo.