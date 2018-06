Un'estate fa il tormentone di mercato relativo alla trattativa per il rinnovo contrattuale con il Milan e le voci di calciomercato relative all'interesse di top club stranieri come Real e Psg. Oggi il nome di Gianluigi Donnarumma continua ad essere caldo in sede di trattative, ma sono cambiate le possibili destinazioni: tra queste c'è anche Napoli, con il club di De Laurentiis intenzionato a piazzare il colpaccio per chiudere il discorso portiere e trovare il successo di quel Reina volato proprio al Milan. Quella che sembrava inizialmente una prospettiva di fantamercato, potrebbe diventare sempre più concreta. Ecco perché Donnarumma è un nome concreto per il calciomercato del Napoli

Donnarumma, nelle ultime notizie di calciomercato il possibile addio al Milan

Il Milan deve fare i conti con l'alto ingaggio di Gigio e con la spada di Damocle di un possibile provvedimento dell'Uefa, la possibilità di un addio del giovane portiere dunque è concreta. I rossoneri si sono già cautelati con l'arrivo di Reina e dunque in caso di offerta all'altezza potrebbero anche aprire alla cessione di Gigio. Difficile pensare di incassare gli 80-100 milioni richiesti in passato per un ragazzo reduce da un'annata tra alti e bassi. Pretendenti come Psg e Real fanno parte del passato visto che con i possibili acquisti di Buffon e Alisson che chiudono dunque all'arrivo di Donnarumma.

Napoli, perché la trattativa di calciomercato di Donnarumma può essere concreta

Ecco allora che l'interesse del Napoli per Donnarumma potrebbe diventare molto concreto. D'altronde il portiere potrebbe gradire l'approdo in terra napoletana, avvicinandosi a casa, lui che è originario di Castellamare di Stabia. L'appeal di Ancelotti e la possibilità di giocare in una squadra capace di lottare per il titolo in Serie A e di dire la sua anche in Champions, sono intriganti per Gigio che con il suo agente Mino Raiola aspetta le mosse del Napoli.

Come Donnarumma può arrivare al Napoli, il piano di calciomercato

Secondo quanto riportato da Leggo.it, il Napoli avrebbe pensato ad un vero e proprio piano di calciomercato per strappare al Milan Gigio Donnarumma. Al momento la sua valutazione si aggira tra i 50 e i 60 milioni, una cifra che gli azzurri potrebbero mettere insieme inserendo nella trattativa il cartellino di Callejon, oggetto dei desideri del club rossonero che potrebbe dunque essere sacrificato dalla società di De Laurentiis, pronta ad un restyling di mercato per il dopo Sarri

La possibile offerta di mercato del Napoli per Donnarumma, soldi più Callejon

25-30 milioni cash più il cartellino di José Callejon. Potrebbe essere questa la possibile soluzione del Napoli per tentare l'affondo di calciomercato con il Milan per Donnarumma. Il cartellino dell'ex Real Madrid d'altronde vale 23 milioni di euro: a tanto ammonta la sua clausola rescissoria valida anche per un club italiano. In questo modo il Napoli presenterebbe ai rossoneri un'offerta superiore ai 50 milioni, che potrebbe rivelarsi molto vantaggiosa per entrambe le società. Certo poi De Laurentiis dovrebbe trovare l'accordo con l'estremo difensore sull'ingaggio: quello attuale di 6 milioni è troppo alto per gli azzurri che potrebbero studiare una serie di bonus. Tra il dire e il fare bisognerà trattare con quel Raiola che in passato non ha avuto rapporti ottimali con De La, ma il mercato si sa riserva spesso colpi di scena.