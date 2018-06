Estate torrida per Gianluigi Donnarumma e il suo procuratore Mino Raiola. Dopo i fuochi d'artificio della scorsa estate e i botti di capodanno, è calato il silenzio attorno al portiere rossonero. Nessuno si è mostrato veramente interessato all'eventuale acquisto di chi appare agli occhi di molti come il neo Buffon, un portiere dal futuro radioso, promettente e vincente.

Attorno a Donnarumma, però, non si registrano in questi giorni, movimenti di mercato. La mossa preventiva del Milan – con l'ingaggio di Pepe Reina dal Napoli – ha sortito gli effetti desiderati: limitare i rischi di un'eventuale asta al rialzo restando in una posizione di scarso potere contrattuale.

Separati in casa. Non è scoppiata la pace, né il sereno. Tra Milan e entourage di Gigio il braccio di ferro continua, imperterrito. Solamente è salito di grado, in una sorta di Guerra Fredda, lontano dai riflettori o da dichiarazioni ad effetto. Il Milan da un lato ha al momento altro cui pensare (le sanzioni Uefa), Raiola dal suo canto sta guardandosi attorno, sorpreso dalla mancanza di offerte su cui poter iniziare a far pressione.

Braccio di ferro. Il conflitto è più discreto, ma il Milan sta continuando sul suo cammino intrapreso la scorsa estate: il portiere è un asset patrimoniale importantissimo ma è cresciuto nella Primavera, al di là del contratto non è costato nulla e se arrivasse un’offerta soddisfacente, e ci fosse l’ok del portiere non ci sarebbero problemi a parlare di una cessione.

La serenità del Milan. Senza fretta perché il Milan ha messo a segno il colpo più importante: un altro portiere che può essere serenamente titolare, Pepe Reina, tanto da accomodare Donnarumma o in panchina o sul taccuino dei cedibili. Il club non sta guardandosi in giro, andrebbe bene anche avere l'ex Napoli titolare. A perderci ovviamente sarebbe il solo Raiola.

La solitudine di Raiola. Per il procuratore il problema rischia di diventare serio: se l'estate scorsa di questi tempi c'erano Real Madrid, Psg e altri top club in fila per strappare Donnarumma al Milan, oggi il telefono non squilla, c'è chi ha fatto già altre scelte (vedasi il Psg con Buffon).