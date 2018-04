Marco Verratti allontana le indiscrezioni e giura fedeltà al Paris Saint-Germain. E' questa la notizia arrivata da Parigi, dove il centrocampista azzurro è tornato a parlare del suo futuro a margine della sfida di campionato vinta contro il Monaco: partita che ha regalato ai parigini la certezza matematica della conquista del titolo, con cinque giornate di anticipo.

"Sono contento della scelta che ho fatto la scorsa estate e ne sono ancora più convinto oggi – ha spiegato l'abruzzese, davanti ai microfoni di Canal Plus – Voglio davvero restare qui, perché mi trovo bene e voglio vincere quello che tutti si aspettano. Tutti credono che per il PSG sia facile vincere, soprattutto ora che abbiamo Neymar. Certo, è più facile conquistare trofei con i grandi giocatori, ma bisogna sempre lavorare".

La fiducia di Verratti e le parole del suo ex agente

Dopo esser stato molto vicino al Barcellona, l'ex centrocampista del Pescara ha poi parlato dell'obiettivo europeo della società di Al-Khelaïfi: "Forse siamo abituati al campionato francese in cui a volte vinciamo facilmente e queste sono cose che possono fare la differenza – ha concluso Verratti – Ma sono convinto che il Paris Saint-Germain prima o poi vincerà la Champions League, con o senza di noi, perché è un club che ne ha le possibilità. E' un traguardo vicino".

Poche ore prima delle parole rilasciate dal giocatore, era tornato a parlare anche il suo ex procuratore: Donato Di Campli. "La separazione con Verratti è stata una botta tremenda, ma è importante mantenere alta la dignità, quella non si compra – ha dichiarato l'agente, ai microfoni di Tuttomercatoweb – Ritengo che cinquecento milioni per vincere il campionato delle marionette siano davvero troppi. Dovrebbero andare a casa tutti. Il PSG dovrebbe rifondare, lo dicono i risultati in campo europeo. L’emiro a mio parere dovrebbe mandare Nasser Al-Khelaïfi a calci nel sedere a casa".