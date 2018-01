Non c'è pace in casa United. L'imprevisto infortunio di Zlatan Ibrahimovic non permette ai Red Devils di avere le opzioni adatte per affrontare al meglio l'ultima parte di stagione e dare a Romelu Lukaku un po' di respiro dopo una prima parte in cui ha riposato poco

José Mourinho ha fatto capire che preferisce impiegare Marcus Rashford e Anthony Martial più larghi in attacco e il tabloid britannico The Telegraph ha riportato che il club ha iniziato a sondare il terreno su tre possibili attaccanti centrali: dopo la bomba di ieri su Alexis Sanchez, ecco che i nomi nuovi sono quelli di Jamie Vardy e Javier Hernandez.

Alexis, l'uomo più richiesto di Manchester.

Nella giornata di ieri è uscita l'indiscrezione su Alexis Sanchez dell'Arsenal, che è sempre stato dato sulla via del Manchester City. Lo United avrebbe provato ad inserirsi nella trattativa per fregare i "cugini" offrendo 25 milioni di sterline (28 milioni di euro) o il centrocampista Henrikh Mkhitaryan più cash ma i Gunners avrebbero chiesto in cambio Martial e non sembrano esserci margini in questo senso. Il giocatore cileno ha sempre mostrato grande apprezzamento per Pep Guardiola e, per questo motivo, la trattativa co i Citizens dovrebbe andare in porto senza problemi.

Vardy e Chicharito, due profili interessanti.

Il secondo nome per l'attacco dei Red Devils è quello di Jamie Vardy che sta continuando a fare bene con il Leicester, garantisce un buon numero di goal e può giocare in Champions League. L'ostacolo può essere il cartellino: l'attaccante inglese ha rinnovato nell'estate del 2016 e per portarlo via dal King Power Stadium ci vogliono 35 milioni di sterline, quasi 40 milioni di euro. Difficile che si possano muovere questi capitali nella sessione di gennaio.

in foto: La scheda di Jamie Vardy. (transfermarkt.it)

Situazione diversa è quella dell'ex Javier Hernandez, che è stato messo sul mercato dal West Ham anche perché il tecnico David Moyes non lo vede. L'unico nodo da sciogliere sarebbe prezzo perché gli Hammers vorrebbero recuperare i 19 milioni di euro spesi la scorsa estate ma non è pensabile che lo United sborsi una cifra del genere per prendere un giocatore di 29 anni che nell'estate del 2015 aveva venduto al Bayer Leverkusen per 8,4 milioni di euro.