Mario Balotelli è sempre più vicino ad un clamoroso ritorno in Italia. Dopo le sue recenti dichiarazioni ("Sono stati due anni fantastici. Grazie a tutti. Questo è il mio ultimo anno in Ligue 1"), l'attaccante del Nizza sta infatti valutando le proposte arrivate al suo agente Mino Raiola. Le ultime indiscrezioni di mercato, relative all'ex giocatore di Inter e Milan, parlano infatti di un forte interessamento di diverse società di casa nostra.

Dopo le voci che parlavano di un contatto tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il super procuratore di Mario, nelle ultime ore l'attaccante è stato accostato anche alla Roma e alla Fiorentina. Secondo "calciomercato.com", anche il club viola sarebbe infatti sulle tracce della punta del Nizza che, nella prossima estate, lascerà la Costa Azzurra a parametro zero.

Il presunto incontro con Pantaleo Corvino

Ad avvalorare l'ipotesi di un suo contatto con la dirigenza toscana, sta infatti circolando una fotografia su alcuni gruppi Whatsapp, che ritrae Balotelli e Raiola presso il lussuoso hotel fiorentino Villa Cora, a pochi passi da Piazzale Michelangelo. Secondo il sito sopracitato, questo albergo è solitamente utilizzato dalla Fiorentina e da Pantaleo Corvino per le trattative di mercato.

Questa foto è dunque bastata per far partire il "tam tam" mediatico e per ipotizzare un summit con la dirigenza toscana, evidentemente interessata al futuro del giocatore che probabilmente, con l'avvento di Roberto Mancini, tornerà anche a Coverciano. In attesa di ulteriori novità da Firenze, Balotelli si sta intanto preparando per l'addio al campionato francese. Il giocatore saluterà i suoi tifosi nell'ultima sfida a Nizza con il Caen: match in programma il prossimo weekend, subito prima dell'ultima trasferta del Nizza di Lucien Favre in casa dell'Olympique Lione.