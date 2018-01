Altro che mercato di riparazione. La sessione di trattative invernale 2018 rischia seriamente di passare alla storia come una delle più ricche di sempre. Protagonista ancora una volta, un club della Premier League e in particolare il Liverpool letteralmente scatenato sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Dopo aver acquistato il difensore Van Dijk e aver ceduto Coutinho al Barcellona, i Reds sarebbero ad un passo dall'accordo con il Leicester per Riyhad Mahrez.

Mahrez nelle ultime notizie di calciomercato del Liverpool.

Secondo quanto riportato da beIN Sports il Liverpool ha individuato nel classe 1991 algerino del Leicester, il nome giusto per sostituire l'ormai partito Coutinho. Duttile, tecnico e capace all'occorrenza di ricoprire tutti i ruoli a sostegno delle punte, Mahrez potrebbe non far rimpiangere eccessivamente il brasiliano che rappresenta solo un piacevole ricordo per Klopp.

Mahrez-Liverpool, le cifre dell'affare.

Nonostante un contratto fino al 2020 dunque, Liverpool e Leicester potrebbero presto chiudere l'operazione Mahrez. Quest'ultimo potrebbe muoversi per una cifre di circa 49 milioni di sterline, ovvero circa 55 milioni di euro. Nessuna indiscrezione dell'ingaggio che dovrebbe aggirarsi su una cifra superiore ai 6 milioni di euro. Appuntamento alle prossime ore dunque, quando potrebbe arrivare la firma sul contratto fino al 2022.

Liverpool già regina del calciomercato.

Se l'affare Mahrez dovesse andare in porto, il Liverpool dunque avrebbe speso complessivamente finora 139 milioni di euro, considerando gli 84 milioni investiti per Van Dijk. Nonostante tutto però i conti sorriderebbero ancora a fronte dei 160 milioni investiti per la cessione di Coutinho.