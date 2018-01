Philippe Coutinho al Barcellona. Per lo sponsor tecnico del club catalano è tutto fatto, tanto da preparare una campagna ad hoc attorno al brasiliano oggi ancora in forza al Liverpool. Uno spot poi ritirato dalla Nike che ha troppo anticipato i tempi dando per scontato ciò che i reds non hanno nessuna volontà di ottemperare: trasferire uno dei propri gioielli al Barcellona già a gennaio. Il tormentone Coutinho dunque si arricchisce di un nuovo spinoso capitolo con il club inglese pronto a fare una causa milionaria al famosissimo marchio di abbigliamento sportivo.

No a 140 milioni.

140 milioni da parte del Barcellona non sono serviti a far dire sì a Klopp e alla dirigenza del Liverpool. Per Philippe Coutinho il prezzo sarà anche giusto ma il problema principale è la mancanza di alternative di qualità in campo. L'ex Inter è considerato al momento insostituibile e quindi incedibile. Da qui il no al Barcellona e alla sua proposta – mai confermata – con altri 40 milioni di bonus.

L'offerta del Barcellona.

Il Barcellona sarebbe pronto a pagare fino a 150 milioni al Liverpool per Philippe Coutinho. Lo ha ribadito anche il giornale sportivo spagnolo il Mundo Deportivo, secondo cui il club blaugrana avrebbe già presentato la sua offerta ai Reds. Si tratterebbe di una offerta da 110 milioni di corrispettivo fisso più altri 40 milioni in bonus legati agli obiettivi e al rendimento del brasiliano.

Lo spot incriminato.

L'ultimo stop è arrivato per l'intervento della Nike che ha dato per scontato il trasferimento in Spagna del trequartista brasiliano. Nello spot, rimasto online pochi secondi e poi rimosso ma subito ripreso dai siti spagnoli, si leggeva che fino al 6 gennaio sarà possibile personalizzare gratuitamente la «camiseta» blaugrana con il numero del centrocampista brasiliano. Un affronto nei confronti del Liverpool che adesso starebbe studiando una azione legale milionaria di risarcimento.

A giugno l'affare si farà.

Il Barça è da tempo sulle tracce dell’ex giocatore dell’Inter, con il Liverpool che in estate ha rifiutato una maxi offerta ma che ora potrebbe capitolare ad un rilancio a circa 150 milioni di euro. Per i reds il giocatore è fondamentale ma davanti alla sua volontà di cambiare club e campionato poco ci sarà a fare a fine anno. Quando anche la Nike potrà creare tutti gli spot che vorrà, non prima però di aver ripagato il club inglese da un epic fail che ha messo i reds in cattiva luce nei confronti dei propri sostenitori.