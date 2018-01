Harry Kane è destinato a diventare il prossimo incredibile colpo di mercato. Dopo la follia per Neymar, per il quale il Paris Saint-Germain ha speso più di 200 milioni di euro, l'attaccante del Tottenham è infatti nella lista della spesa del presidente del Real Madrid: seriamente intenzionato a mettere le mani sul 24enne giocatore degli Spurs. La potenza economica di Florentino Perez e la suggestione di vestire la maglia dei "Blancos", potrebbero dunque avere un peso specifico suo futuro dell'attuale capocannoniere della Premier League.

Di questo ne è consapevole anche lo stesso Pochettino che, ai microfoni di As, aveva già avvisato tutti i tifosi londinesi: "Non vogliamo venderlo, ma se dovesse arrivare l’offerta del Real sarebbe difficile trattenere il giocatore. Soprattutto se dovesse chiedere di andare via".

Come Modric e Bale.

Nonostante la volontà della dirigenza di blindare il suo attaccante (si parla di un ulteriore aumento del suo ingaggio), per il Tottenham il rischio di trovarsi di fronte ad un nuovo caso di mercato come quelli di Luka Modric e Gareth Bale (che lasciarono Londra per volare a Madrid nel 2012 e nel 2013) è davvero alto. C0mplice la più che probabile partenza di Benzema a fine stagione, il Real Madrid farà dunque di tutto per affiancare a Cristiano Ronaldo il centravanti della nazionale inglese.

Non sarà però una passeggiata per Florentino Perez, perché il Tottenham non ha intenzione di svendere il suo bomber. Anzi, come riportato dal "Daily Mirror", la società inglese avrebbe già fissato il prezzo del cartellino del suo giocatore: 300 milioni di sterline, circa 340 milioni di euro. Secondo lo stesso tabloid, Harry Kane sarebbe inoltre un obiettivo caldo anche del Manchester United di José Mourinho.