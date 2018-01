Il Benevento è pronto a giocarsi il tutto per tutto nel girone di ritorno del campionato di Serie A. Dopo aver conquistato la prima vittoria nell'ultimo match prima del giro di boa contro il Chievo, la società giallorossa vuole sfruttare la finestra di calciomercato invernale per puntellare la rosa a disposizione di Roberto De Zerbi. Già bloccati Guilherme e Sandro, il Benevento sta tentando il terzo colpo: nel mirino c'è una vecchia conoscenza, ovvero Gokhan Inler.

Benevento, Inler nelle ultime notizie di calciomercato.

Come evidenziato da Ticinoonline, il Benevento segue con molto interesse Gokhan Inler. L'esperto centrocampista è attualmente in forza al Basaksehir, club che al momento è in vetta nel campionato turco. L'ex Udinese, Napoli e Leicester, rappresenterebbe un innesto importante in termini di esperienza per la formazione giallorossa. L'operazione non è delle più semplici, avendo Inler un contratto fino al 2020 con i turchi ma il Benevento potrebbe spingere sul gradimento del calciatore per la Serie A. Inler infatti ha un feeling speciale con l'Italia, come confermato dal suo recente viaggio nel nostro Paese per festeggiare il Capodanno con alcuni giocatori del Napoli.

Le eventuali cifre dell'operazione Inler.

Al momento Inler ha una valutazione di mercato di circa 2 milioni, secondo quanto riportato da Transfertmarkt. Il Benevento potrebbe anche tentare la via del prestito con il Basaksehir che però non sembra intenzionato a privarsi dello svizzero a titolo temporaneo.

Le ultime sulle trattative di mercato del Benevento.

L'asse di calciomercato Benevento-Turchia è dunque caldissimo, non solo per l'affare Inler, ma anche per quello già definito legato a Sandro. Il centrocampista 29enne ex Tottenham arriva dall'Antalyaspor con la formula del prestito per i prossimi sei mesi. Prima però bisognerà valutare le sue condizioni fisiche alla luce dell'ultimo infortunio che gli ha impedito di giocare con continuità in Turchia: ecco allora che il sudamericano volerà presto a Roma per sottoporsi ad una serie di visite mediche prima della firma con i giallorossi. Nessun problema invece per l'altro brasiliano, Guilherme, ala destra 26enne prelevata dal Legia Varsavia a costo zero, che presto potrà allenarsi con i nuovi compagni