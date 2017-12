Credere nella salvezza e non mollare nonostante la classifica del Benevento sia durissima e sembri lasciare poco spazio alla fantasia. Le ultime notizie di calciomercato, però, confermano la volontà da parte del presidente Vigorito di tentare il tutto per tutto e, approfittando della sessione invernale delle trattative (dal 3 al 31 gennaio), compatibilmente con le risorse economiche, regalare rinforzi al tecnico, De Zerbi. E' in questa ottica che i campani hanno già piazzato il primo colpo: si tratta del 29enne centrocampista brasiliano Sandro Cordeiro che arriva dall'Antalyaspor con la formula del prestito per i prossimi sei mesi.

Chi è Sandro, la scheda del brasiliano ex Tottenham.

Mediano di struttura, alto 187 cm, calcia di destro, Sandro può essere schierato anche nel ruolo di centrale di centrocampo o addirittura al centro del pacchetto arretrato. Il calciatore che ha doppio passaporto (verde-oro e portoghese) è un volto noto nel calcio continentale per aver giocato sei stagioni in Inghilterra indossando le maglie del Tottenham, West Bronwich e Qpr. Qualche anno fa Rafa Benitez – allora sulla panchina del Napoli – ne fece il nome in sede di mercato ma la trattativa non è mai decollata, così come l'interesse della Roma e dell'Inter non è mai andato oltre una sorta di sondaggio.

in foto: La scheda di Sandro, rinforzo del Benevento (fonte Transfermarkt)

Arriva in prestito, secondo colpo dopo Guilherme

Arrivato in Turchia lo scorso gennaio (ha un contratto fino al 2020), Sandro ha giocato pochissime partite (quattro in stagione tra massima serie e coppa nazionale) con la formazione di Eto'o: a frenarlo è stata soprattutto una condizione fisica spesso messa a dura prova dagli infortuni. L'ultimo risale al 22 novembre e lo ha costretto a saltare ben otto partite nel campionato turco. Nessun acciacco particolarmente grave o tale da renderlo inabile alle visite mediche che – come rilanciato da Sky Sport – il calciatore ha già effettuato e superato. Il suo approdo in Serie A questa volta è vicinissimo e rappresenta il secondo colpo realizzato dal Benevento dopo aver ingaggiato un altro brasiliano, si tratta di Guilherme, ala destra 26enne prelevata dal Legia Varsavia a costo zero.