E durata pochissimo l'avventura di Wesley Sneijder con la maglia del Nizza. Arrivato nell'agosto scorso, il giocatore olandese ha infatti preso la decisione di traslocare nuovamente e di provare l'esperienza della "Qatar Stars League": la massima divisione del campionato qatariota. Dopo sole otto presenze con la formazione della Costa Azzurra (cinque in Ligue 1, due in Europa League e una nel preliminare di Champions contro il Napoli di Maurizio Sarri), il 33enne fantasista orange ha trovato l'accordo con la dirigenza dell'Al-Gharafa: club della città di Doha.

La conferma dell'intesa tra le due parti, che è stata raggiunta senza particolari problemi nelle scorse ore, è arrivata attraverso un tweet della stessa società qatariota che ha dato il benvenuto all'ex stella della nazionale olandese.

L'abbraccio con Robben.

Accolto da diversi tifosi in festa, Wesley Sneijder ha già svolto le visite mediche e si appresta dunque a firmare il contratto con la sua nuova squadra: la sesta in carriera, dopo Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray e Nizza. "Sarà una bella avventura, una sfida divertente – ha dichiarato l'ex interista ai microfoni di "RTLnieuws" – Andrò in Qatar con la mia famiglia. E di questo sono felicissimo".

I suoi primi giorni a Doha, tra un autografo e l'altro, sono trascorsi anche con alcuni vecchi compagni di viaggio. Dopo aver sbrigato le formalità con l'Al-Gharafa, Sneijder ha avuto l'occasione di salutare i giocatori del Bayern Monaco: in ritiro proprio nella capitale del Qatar. Tra questi anche Arjen Robben: giocatore con il quale Sneijder ha condiviso l'esperienza con la maglia della nazionale olandese.