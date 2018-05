La Roma vuole rinforzare la rosa di Eusebio Di Francesco e verranno puntellati tutti i ruoli per cercare di ridurre il gap con Juventus e Napoli, nonostante già quest'anno non vi era tutta la differenza di punti mostrata alla fine. La squadra giallorossa è alla ricerca di un esterno offensivo di destra e l'identikit sembra ricondurre a Domenico Berardi, vecchio pupillo di Di Francesco che lo ha già allenato ai tempi del Sassuolo. Il tecnico abruzzese pensa di poterlo rilanciare, perché quest’anno l’attaccante calabrese ha avuto una stagione non proprio positiva con solo quattro goal e due assist messi a referto. Il suo procuratore recentemente ha polemizzato con il direttore generale del Sassuolo, Gianni Carnevali, per un giudizio sul suo assistito e non ha mai fatto mistero che il ritorno alla corte di Di Francesco sarebbe molto gradito all’attaccante, che Roberto Mancini ha convocato per le prime amichevoli alla guida della Nazionale.

Intanto sembra fatta per il centrale difensivo del Porto, Ivan Marcano, in scadenza di contratto con la squadra lusitana: la Roma attende una risposta nei prossimi giorni e le sensazioni per la chiusura della trattativa sembrano essere positive.

Talisca ai compagni: La mia carriera continua in Italia

Il nome nuovo per il mercato della Roma è quello del brasiliano Talisca, stella di proprietà del Benfica in prestito al Besiktas. Secondo quanto riporta il sito turco Fanatik, il talnetuoso calciatore avrebbe confidato ai compagni la sua decisione di trasferirsi in Italia: "Ho visto tutte le condizioni per il trasferimento alla Roma. Ho passato due anni bellissimi qui, ma ora è arrivato il momento di dire addio (al Besiktas, squadra in cui è in prestito). Continuerò la mia carriera in Italia". Il club turco ha tempo fino all'1 giugno per esercitare il diritto di riscatto fissato a 21 milioni di euro. Per chi non lo conoscesse, Talisca è un calciatore che si trova a suo agio da trequartista o seconda punta e ha un ottimo fiuto del goal: in prestito per il secondo anno al Besiktas, ha collezionato 47 presenze e 23 reti.