Dopo l'aritmetica qualificazione in Champions League la Roma sta già pensando alla prossima stagione e alle trattative di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco. Uno dei reparti che dovrebbero essere toccati di più è la difesa e nelle ultime ore sembra prender corpo la trattativa con Ivan Marcano, centrale classe 1987 del Porto: secondo Sky Sport si tratta di un profilo di cui Monchi ha grandissima considerazione e gli incontri tra il suo entourage e la dirigenza giallorossa sono stati già diversi.

Questo difensore centrale spagnolo all'occorrenza può giocare anche terzino sinistro e, cosa da non sottovalutare, è in scadenza di contratto con il club portoghese, con cui ha appena vinto il campionato: Marcano sarebbe un rinforzo a parametro zero, di buona affidabilità ed esperienza internazionale. Le sensazioni per la chiusura della trattativa sembrano essere positive e a Trigoria sono ottimisti: rinforzare un reparto che può vantare già gente come Fazio e Manolas potrebbe permettere ai giallorossi di fare un ulteriore salto di qualità e gli garantirebbe di poter cambiare modulo con più facilità.

in foto: La scheda di Ivan Marcano. (transfermarkt.it)

Il contatto decisivo tra le parti ci sarebbe stato prima di Cagliari-Roma dello scorso 6 maggio, dopo un viaggio in Portogallo di Monchi e Balzaretti che è stato utile per battere la concorrenza in attesa della risposta definitiva del classe '87 che arriverà nei prossimi giorni. Ivan Marcano Sierra veste la maglia del Porto dal 2014 dopo le esperienze con Racing Santander, Villarreal, Getafe, Olympiakos e Rubin Kazan. Non ha messo a referto nessuna presenza con la nazionale A della Spagna mentre ha partecipato all'Europeo del 2009 con l'Under 21 delle Furie Rosse.