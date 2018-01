Sono ore caldissime per il calciomercato in uscita della Roma. Se Dzeko e Emerson potrebbero presto volare al Chelsea di Antonio Conte per un affare complessivo da 60 milioni di euro, anche il futuro di Radja Nainggolan in terra capitolina sembra essere ancora in bilico. Già perché il Guangzhou è pronto ad una nuova offensiva di mercato con in ballo cifre molto importanti per il centrocampista, e la possibilità di aggirare la luxury tax vero ostacolo alla trattativa.

Roma, le ultime notizie di calciomercato su Nainggolan.

Secondo il quotidiano cinese "Information Times" dunque la trattativa per Nainggolan potrebbe riaprirsi. Già perché il Guangzhou ha deciso di tornare alla carica per il centrocampista belga dopo la prima massiccia offensiva dei giorni scorsi, conclusasi con un nulla di fatto a causa della tassazione prevista dal governo di Pechino che avrebbe spinto la società orientale a versare una cifra esagerata per completare l'operazione.

Guangzhou, stipendio super e soldi al momento della firma per Nainggolan.

La nuova offerta del Guangzhou per Nainggolan sarebbe molto vantaggiosa per il calciatore. Uno stipendio stagionale di 12 milioni di euro all'anno, ovvero quasi 8 milioni in più di quanto percepisce attualmente alla Roma. Al momento della firma poi il "ninja" incasserebbe un bonus da 20 milioni di euro, con ulteriori 10 destinati al suo agente. Cifre notevoli a cui è difficile dire di no.

Guangzhou-Roma, l'offerta di mercato per dribblare la luxury tax.

Nella prima trattativa tra il Guangzhou e la Roma per Nainggolan l'ostacolo è stato la luxury tax. In virtù della tassa imposta dal governo di Pechino, il club avrebbe dovuto versare, oltre ai 50 milioni alla Roma, altri 45 per per il fisco. Un affare complessivo dunque da quasi 100 milioni. Ecco allora che per dribblare, almeno momentaneamente questo muro virtuale, i cinesi avrebbero pensato ad un affare in prestito con il riscatto da esercitare a giugno.

Da Roma smentiscono la cessione di Nainggolan.

In terra capitolina per ora sembrano smentire le voci relative ad una possibile partenza nell'immediato di Nainggolan. Le voci sul belga hanno indisposto i tifosi che già non hanno gradito l'idea di perdere Dzeko e Emerson, nonostante la necessità per la dirigenza capitolina di fare cassa per rientrare nei parametri del Fair Play finanziario. Il popolo giallorosso si aspetta ora eventuali innesti all'altezza, con una Roma che dovrà muoversi anche sul calciomercato in entrata.