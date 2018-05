Archiviata la stagione con il terzo posto in campionato e la semifinale di Champions League, la Roma di James Pallotta sta lavorando per regalare ad Eusebio Di Francesco una rosa ancor più competitiva. Le ultime notizie relative alle trattative di calciomercato, parlano del tentativo giallorosso di rinforzarsi soprattutto in attacco dove quest'anno le reti segnate sono state meno di quelle realizzate nella precedente gestione di Luciano Spalletti.

In attesa di capire quali saranno i giocatori che potrebbero lasciare Trigoria (Perotti, Defrel ed El Shaarawy sono i due indiziati principali), la dirigenza capitolina sta dunque prendendo in considerazione alcuni profili interessanti per il reparto offensivo. Al di là della suggestione Mario Balotelli (bocciato però dalla tifoseria romanista), nelle ultime ore ha preso corpo l'ipotesi dell'acquisto di Justin Kluivert.

Anche Brahimi nel mirino

Il diciannovenne attaccante dell'Ajax e dell'Under 21 olandese, figlio d'arte dell'indimenticato Patrick, non ha rinnovato con il club dei "Lancieri" ed è pronto a valutare offerte dall'estero. Seguito da Mino Raiola, con il quale la dirigenza giallorossa è in ottimi rapporti, Justin Kluivert piace però anche ad altre squadre europee: soprattutto in Inghilterra, dove almeno due club sono pronti a lanciarsi su di lui. Secondo i tabloid, oltre all'Everton ci sarebbe anche il Liverpool: disposto a mettere sul piatto 40 milioni di euro per il 19enne.

Nei piani di Di Francesco c'è però anche l'arrivo di un nuovo attaccante esterno. Come riportato dal quotidiano portoghese "Record", il direttore sportivo Monchi avrebbe così proposto al Porto un'offerta da 25 milioni di euro per Yacine Brahimi: esterno 28enne franco-algerino. Dalla stessa squadra lusitana, potrebbe inoltre arrivare Marcano, il quale dovrà dare una risposta definitiva sul triennale propostogli dai giallorossi. L'attenzione rimane infine alta anche per i gioielli di casa nostra: su tutti Verdi, Politano e Berardi.