Come riportato giovedì a Jugones La Sexta, Keylor Navas avrebbe rinnovato lo scorso dicembre il suo contratto con il Real Madrid per un'altra stagione. In poche parole, il portiere del Costa Rica, che era stato accostato a diversi club europei nelle scorse settimane, si sarebbe legato ai blancos fino al 2021 e guadagnerà cinque milioni di euro all'anno. Questa decisione dovrebbe, in maniera definitiva, chiudere le porte ad una uscita nel mercato invernale nonostante per Santiago Solari l'indiscusso titolare è Thibaut Courtois e Keylor giocherebbe solo in Copa del Rey. Un ruolo che non soddisfa il portiere che ha conquistato tre Champions League e che con la partenza di Zidane, e l'arrivo del numero uno belga, ha perse il posto.

Con Solari ha giocato solo la gara di Copa del Rey contro il Melilla e tutto sembrava pronto per il suo esordio stagionale contro il CSKA Mosca in Champions League, in una partita in cui il Real non si giocava nulla, ma sorprendentemente Solari non lo ha schierato a causa della scarsa attenzione in allenamento.

Nonostante il dispiacere di Keylor e il suo desiderio di giocare di più, il Real Madrid è sempre stato contrario a lasciarlo andare in questo mercato invernale: Kiko Casilla non ha mai offerto garanzie e per questo Navas dovrebbe essere il numero 12 fino alla fine della stagione e a giugno deciderà il suo futuro. La Premier League è il campionato dove il Tico andrebbe a giocare con più piacere: nel torneo britannico ha diversi estimatori e tornerebbe ad avere quella continuità che ora ha perso. Tra le squadre che avevano palesato il loro interesse c'era, sicuramente, l'Arsenal: i Gunners sono insoddisfatti del rendimento di Leno e Cech e il portiere del Real è una validissima opportunità.