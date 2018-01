Il mercato sta per entrare nel vivo e potrebbe esserci davvero dei movimenti incredibili, non solo riguardanti la sessione invernale ma soprattuto per l'estate. Da settimane si parla dell'idea di Florentino Perez di portare Neymar al Santiago Bernabeu ma ci sono degli ostacoli da superare sotto diversi punti di vista.

Ultimamente le campagne acquisti del Real Madrid non sono state all'altezza di quanto visto nella prima era Perez e il numero uno della Casa Blanca vuole recuperare al più presto per non perdere la fama di "presidente dei Galacticos".

Kroos in partenza per facilitare l'arrivo di Neymar.

La rivista spagnola Don Balon ha messo sul piatto l'idea che ha il presidente dei blancos per (ri)portare Neymar in Spagna: Florenitno vorrebbe racimolare un bel gruzzolo di soldi dalla vendita di Toni Kroos per affrontare la trattativa per il fuoriclasse brasiliano, che ha avuto alcuni problemi con Unai Emery nella sua prima stagione al Paris Saint-Germain. Florentino crede che Neymar dovrebbe essere il sostituto per il futuro, non così lontano, di Cristiano Ronaldo.

Le pretendenti per il centrocampista tedesco, uno dei punti inamovibili per Zidane sono il Manchester United di Mourinho, il Manchester City e proprio il PSG.

Il Real Madrid vuole Neymar.

Sono diversi i messaggi d'amore che il presidente del Real ha inviato al fuoriclasse brasiliano, uno su tutti quello che riguarda il Pallone d'Oro, ma è cosa nota come Florentino sia molto attento a questi grandi calciatori. L'apertura di Sergio Ramos è un segnale per un ex Barcellona ma nell'ultimo sondaggio tra i tifosi il sogno è Harry Kane e non più il 10 della Seleçao. Arriverà davvero Neymar al Bernabeu? Non ci resta che monitorare tutte le posizioni e valutare le evoluzioni.