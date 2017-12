"È fuori dal mercato". Mauricio Pochettino, manager del Tottenham, prova a smorzare subito le voci che riguardano l'interessamento del Real Madrid a Harry Kane. Il numero 10 degli Spurs è uno degli attaccanti più forti che ci sono in circolazione e le continue voci su un possibile addio di Benzema potrebbero portare la Casa Blanca ad un forte interessamento. Nelle ultime ore è uscito un sondaggio secondo cui i tifosi del Real sarebbero più contenti di accogliere al Bernabeu Kane di Neymar.

La punta inglese è diventata, grazie alla sua tripletta al Burnley, il massimo goleador del 2017 con 56 reti davanti a Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, che ha chiuso l'anno rispettivamente a 53 e 54 goal. Numeri davvero impressionanti che rompono un'egemonia che durava da 10 anni.

Pochettino: Harry non ha prezzo.

Mauricio Pochettino non ha nessuna intenzione di lasciar partire Harry Kane. All'allenatore argentino è stato chiesto il prezzo della punta inglese, dopo l'acquisto di Virgil Van Dijk da parte del Liverpool per 85 milioni di euro, il manager degli Spurs ha risposto in maniera precisa

Penso che Harry non ha un prezzo perché lo vogliamo qui. Possiamo parlare di molte cose, ma alla fine si parliamo tanto per farlo perché è impossibile fare un prezzo.

Il piano degli Spurs per trattenere Kane.

Il Daily Mail ha riportato che il Tottenham ha un progetto per proteggere Harry Kane dalle sirene del Real Madrid: il club inglese ha messo come priorità quella di proteggere la sua stella dalle avance esterne. Stando a quanto scritto dal quotidiano britannico, Daniel Levy, per anticipare il Real Madrid, avrebbe tracciato una strategia per evitare di perdere il suo numero 10: in questo momento, Kane guadagna circa 5,5 milioni di euro all'anno e il Tottenham sta già preparando un aumento di stipendio succulento per poterlo legare ancora di più al nome del club.