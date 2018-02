Dopo aver speso l'impossibile, anche il calcio cinese valuta i giocatori a parametro zero. La notizia, che ha del clamoroso, rimbalza da Nanchino dove il Jiangsu Suning sarebbe infatti vicino a tesserare lo svincolato Gabriel Paletta. Il 32enne difensore italo-argentino, reduce da un periodo poco felice nel Milan, potrebbe infatti traslocare in Oriente e vestir la maglia della squadra la cui proprietà è la stessa dell'Inter.

L'operazione, condotta per conto della dirigenza cinese da Walter Sabatini, permetterebbe allo Jiangsu di avere il giocatore a costo zero dopo la rescissione consensuale di Paletta con la società rossonera. Offerto nelle scorse ore anche al Napoli, che sta valutando il mercato degli svincolati, il difensore di Buenos Aires è dunque ad un passo dal firmare con la sua settima società in carriera.

La cessione di Sainsbury.

Secondo indiscrezioni, la trattativa sarebbe a buon punto anche se rallentata dal difensore australiano Trent Sainsbury: oggetto misterioso che venne girato dallo Jiangsu all'Inter, e rispedito in Cina dopo una sola presenza nel campionato italiano: il 28 maggio scorso nel match casalingo con l'Udinese. Per far posto a Paletta, il club di Nanchino dovrà infatti cedere uno straniero (Sainsbury, appunto) prima di completare il tesseramento con l'ex giocatore del Milan.

"Le opportunità non mancano e a breve prenderemo una decisione sul suo futuro", aveva dichiarato l'agente di Paletta, Martin Guastadisegno, in una recente intervista concessa ai microfoni di Tuttomercatoweb. Dopo esser stato seguito anche dal Dalian FC, altra formazione che attualmente milita nella Chinese Super League, Paletta nei prossimi giorni metterà la firma sul suo nuovo contratto e si legherà alla squadra allenata da Fabio Capello.