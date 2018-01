Per la porta del Napoli c'è già il nome che dovrebbe difenderla per i prossimi anni: è quello di Mattia Perin, attuale portiere in forza al Genoa e da tempo indicato tra i migliori giovani italiani con i guantoni. Per lui, adesso il Napoli starebbe facendo sul serio per opzionarlo in vista della prossima estate senza dover incorrere in aste al rialzo. Con Preziosi, De Laurentiis ha da sempre ottimi rapporti e i contatti tra i due club sarebbero stati già avviati in questi giorni. Il tutto si potrebbe dunque concretizzare con la giusta offerta che si potrebbe aggirare attorno ai 10 milioni di euro.

Perin, pronti 10 milioni.

Un'operazione che si svilupperà nel mercato di gennaio dove si proverà a portare direttamente sotto il Vesuvio il giovane portiere dei rossoblù. Ma è difficile pensare che il Henoa si privi di un giocatore così importante a metà campionato, più facile pensare per una opzione in vista dell'estate. Sarebbe un ottimo acquisto per Sarri che oggi ha in Reina il punto di riferimento tra i pali ma che da sempre sta cercandone un degno sostituto in chiave a lungo termine.

Inglese sì, Younes forse.

Non solo in porta, il Napoli sta lavorando a gennaio anche per assestare altri colpi dopo essersi garantito il primo posto e il prestigioso titolo di campione d'Inverno. E' fatta da tempo per Inglese dal Chievo, con il giovane attaccante che arriverà a gennaio senza dover attendere la fine della stagione. Per lui è tutto fatto e un posto tra i ragazzi di Sarri è già pronto. Così come sembra essersi sbloccata anche la trattativa per un altro giovane, Younes che a giugno arriverebbe dall'Ajax a parametro zero. Al momento, per averlo a gennaio il Napoli offre ai Lancieri solo un milione di euro.

Verdi, il prezzo è giusto.

Infine c'è il pensiero per l'esterno del Bologna, Verdi. Il Napoli si è già espresso e si è spinto fino a 25 milioni per il pagamento del cartellino. Il Bologna sarebbe anche pronto a venderlo subito a quella cifra ma i timori sono dello stesso giocatore. Nel ruolo, a Napoli, non ha molto spazio e rischia di trascorrere la seconda parte della stagione in panchina. Una scelta che non piace, mentre al momento gradirebbe un approdo in azzurro per fine stagione.