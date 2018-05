Il dilemma della panchina azzurra, che non sa ancora se verrà occupata da Maurizio Sarri o da un altro allenatore, sta tenendo in apprensione non solo i tifosi partenopei ma anche gli stessi giocatori della rosa napoletana. Sono molti, infatti, i calciatori che si sono affezionati al mister campano e che rimarrebbero volentieri a Castel Volturno soltanto davanti ad un rinnovo dell'ex allenatore dell'Empoli.

Tra questi, nonostante le indiscrezioni delle scorse settimane, non ci sarebbe però Elseid Hysaj. A parlare per il ventiquattrenne difensore della nazionale albanese è infatti sceso in campo il suo procuratore: "Il futuro di Hysaj? Resterà al Napoli con o senza Sarri – ha assicurato Mario Giuffredi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli – E' ovvio che se il mister resta siamo contenti ma, anche se dovesse andar via, il presidente farebbe comunque una squadra competitiva, anzi sono convinto che rilancerà. Ripeto, sarebbe bello continuare con Maurizio Sarri, ma Elseid vuole restare a prescindere".

L'inserimento dello United

Indipendentemente dal destino dell'attuale allenatore partenopeo, il futuro del difensore albanese rimane comunque un grande punto interrogativo, dato che sul giocatore e ci sarebbero diverse squadre pronte ad inserirsi e a strapparlo a Napoli. Il campionato giocato da Hysaj è stato infatti valutato positivamente anche in Inghilterra, dove il Manchester United si sarebbe inserito con forza nella lista delle candidate.

Secondo l’edizione odierna del tabloid "The Guardian", il club di Jose Mourinho starebbe infatti valutando con grande attenzione la possibilità di pagare la clausola di 50 milioni di euro, soprattutto se Sarri deciderà di lasciare la squadra. Secondo il giornale britannico il club dei "Red Devils" non avrebbe problemi a pagare quella cifra, ritenuta dal tabloid "abbastanza modesta per un terzino".