David Luiz ha uno stipendio di circa 7 milioni di euro a stagione: guadagna 137 mila euro a settimana che diventano 548 mila in un mese. Ingaggio elevato e proibitivo per qualsiasi club (basti pensare che in Italia a cifre del genere si avvicinano Higuain e Dybala alla Juventus, Bonucci al Milan), eppure il tabloid The Sun accosta il nome del 31enne difensore del Chelsea e della Seleçao al Napoli, laddove il calciatore che percepisce più soldi è Lorenzo Insigne e – al netto delle tasse – non supera i 3.6 milioni di euro. Può mai sostenere un investimento del genere una società che ha sì visto aumentare gli introiti grazie alla partecipazione alla Champions ma non è (ancora) abbastanza attrezzata per salire nella gerarchia economica del calcio europeo? E soprattutto, considerata l'età del giocatore, è mai possibile che il presidente, Aurelio De Laurentiis, sborsi tanto denaro per un atleta che ha già varcato la soglia degli ‘enta'?

Il Napoli ha cambiato strategia? Perplessità legittime, a giudicare dal modo in cui il Napoli ha finora gestito la rosa e le scelte di mercato. Dubbi alimentati anche da un altro fattore: la questione dei diritti d'immagine, materia spesso spinosa nella risoluzione positiva delle trattative in casa azzurra. David Luiz (come Karim Benzema, nome filtrato dalla Spagna) potrebbe mai accettare di cedere in toto proventi di sponsor personali, lasciandoli di fatto nelle mani del club? Dubbi che rendono la matassa ingarbugliata ma non mettono al sordina alle indiscrezioni che rimbalzano dall'altra parte della Manica. Quanto al costo dell'operazione: non dovrebbe essere eccessivo, visto che il contratto in scadenza nel 2019 fa del sudamericano un affare da 30 milioni di euro (secondo le stime di Transfermarkt) e un profilo ideale sotto il profilo internazionale (anche) in caso di addio di Koulibaly.

in foto: La scheda statistica di David Luiz – difensore brasiliano del Chelsea – tratta da whoscored.com

La variabile Rafa Benitez. L'eventuale arrivo di David Luiz nel Golfo è vincolato a un particolare tutt'altro che trascurabile: con Maurizio Sarri diretto verso la Premier League (il Chelsea), perché si prefiguri l'ingaggio del centrale brasiliano è necessario che sotto il Vesuvio torni una ‘vecchia conoscenza' dei partenopei, il tecnico Rafa Benitez. Fu con l'allenatore spagnolo che iniziò la rifondazione del Napoli, che ha mantenuto nel corso degli anni quell'ossatura sulla quale l'attuale allenatore ha innestato i propri dettami tattici. Fu con l'ex Liverpool che i campani vinsero (e strapparono alla Juve) gli unici trofei di questi anni (la Coppa Italia e la Supercoppa italiana). E adesso i tabloid rilanciano la possibilità che il manager del Newcastle torni in Italia, forte anche dell'ennesimo riconoscimento da parte della critica: pur avendo a disposizione un budget limitato tra le fila dei Megpies è riuscito a portare la squadra a un discreto piazzamento (10° posto).