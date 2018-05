Due gol al Bayern Monaco per volare in finale, la terza consecutiva del Real Madrid. La Champions League dei blancos passa soprattutto dai piedi di Karim Benzema, l'attaccante francese capace di aver giustiziato i bavaresi da solo al Bernabeu con una doppietta che ha permesso al Real di pareggiare e volare a Kiev.

L'attaccante è stato il protagonista di una gara comunque controversa e che ha visto alcuni episodi che hanno scatenato le polemiche bel post partita. Dove si sono riaccese anche le voci di mercato attorno a Benzema che in estate potrebbe lasciare il Real Madrid, società con cui ultimamente ha più di una frizione.

Protagonista in Champions e sul mercato

Di certo, le reti segnate al Bayern Monaco e la terza finale di Champions League consecutiva (con le due precedenti alzate al cielo) sono un biglietto da visita di tutto rispetto per l'attaccante francese, stella assoluta della semifinale al Bernabeu. Che potrebbe diventare anche protagonista delle trattative estive visto che interessa a diversi club.

Tra questi, sarebbe forte l'attenzione del Napoli che dopo le delusioni europee e tricolori starebbe cercando dei rinforzi importanti soprattutto in zona gol dove, con Mertens inceppato, ha avuto più di una difficoltà nel segnare con continuità. In questo senso Benzema rappresenterebbe l'identikit ideale: prima punta di sostanza, esperto, profilo internazionale, mentalità vincente.

50 milioni offerti, 70 richiesti

Durante l'ultima settimana ci sarebbero stati dei contatti con il club di De Laurentiis, che sta già pensando a costruire una squadra competitiva per la prossima stagione per poter ridare l'assalto sia allo scudetto che alle Coppe. In Spagna i media sembrano sicuri della trattativa: la cifra che gli azzurri avrebbero pensato per un'offerta sarebbe di 50 milioni di euro.

Una base di partenza interessante ma non certo sufficiente: il presidente Florentino Pérez però ne vorrebbe almeno 70 consapevole che Benzema in estate potrebbe davvero valere quella cifra. I contatti però potrebbero continuare nelle prossime settimane per anticipare la concorrenza e sui 60 milioni si potrebbe trovare l'accordo.

Ingaggio da quasi 9 milioni

Dovesse andare in porto l'accordo di massima tra i due club, ci sarebbe poi il problema dell'ingaggio assolutamente da rivedere secondo i parametri partenopei. De Laurentiis non ha mai fatto sconti e gli attuali 8.7 milioni netti guadagnati al Real Madrid dalla punta non sono ipotizzabili. Il contratto attuale è in scadenza nel 2021 e da Madrid non arrivano segnali di rinnovo.