Le ultime notizie di calciomercato sulle trattative per gennaio del Milan non raccontano news particolari tant'è che tra i nomi dell'ultima ora in tre sono inseriti nella lista delle cessioni mentre nella casella degli acquisti l'unica probabilità riguarda l'arrivo di un vice Kessié, un calciatore in grado di assicurare la giusta alternativa all'ex mediano dell'Atalanta. L'identikit, considerando anche la necessità di non intaccare il bilancio già sotto i riflettori della Uefa che ha rigettato il piano di rientro volontario del club, conduce a Fofana dell'Udinese da incastonare in rosa non prima di aver perfezionato gli addii di Paletta (piace al Sassuolo), Gomez (Boca Juniors) e Antonelli (Fiorentina).

Valorizzare gli investimenti dell'estate scorsa.

I 200 milioni spesi nella scorsa sessione estiva e il flop in campionato (il quarto posto che vale i playoff di Champions è lontanissimo) non consentono voli pindarici ma pragmatismo estremo. Poi c'è un parco calciatori che annovera investimenti importanti che finora hanno deluso, reso al di sotto delle attese e soprattutto di quanto sono costati: è il caso di Rodriguez, Calhanoglu, Bonucci e più ancora André Silva, che nelle ultime ore ha fatto parlare di sé più per vicende di gossip (la relazione con la sorella di Neymar) che per questioni calcistiche.

Chi è Fofana, il mediano perfetto come vice Kessié.

Pochi movimenti, quelli giusti e necessari. Le operazioni del Milan non andranno oltre la necessità di consegnare a Gattuso un centrocampista di qualità, gamba e tecnica. Fofana è il candidato numero uno oltre al nome di Dembélé del Tottenham emerso in queste ore: 22 anni, alto 183 cm, di ruolo è un centrale che può agire da mediano o da trequartista ma ha un contratto con l'Udinese fino al 2022 e una valutazione di mercato di circa 10 milioni. Per completare il gruppo servirebbe anche un ricambio in attacco per dare fiato a Suso ma non è una priorità. E su Deulofeu del Barcellona adesso la concorrenza è molto più marcata rispetto al gennaio di un anno fa.