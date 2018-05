Gigio Donnarumma è sempre uno dei nomi più chiacchierati quando si avvicina il mercato. Il giovane portiere del Milan era stato individuato come uno degli uomini da cui far ripartire il club ma negli ultimi 12 mesi, dal rinnovo post Europeo Under 21, il numero 99 sta vivendo un momento difficile sia in campo che fuori. La società rossonera, visti i problemi con l'UEFA emersi nei gironi scorsi, non può che mettere in preventivo qualche cessione dolorosa e il ragazzo di Castellammare di Stabia è uno degli obiettivi di mercato più appetibili.

Contatto Liverpool-Milan

Gianluigi Donnarumma non ha mai preso una posizione precisa sul futuro mentre il suo procuratore Mino Raiola ha da sempre le idee chiare. Ci sono diversi club interessati al portiere ma l'unico contatto che si è verificato è arrivato con il Liverpool: l'agente del numero uno del Milan si è seduto al tavolo con il club inglese per parlare di alcuni suoi assistiti e non poteva mancare un passaggio su quello che è il pezzo forte della sua pregiata scuderia ma i Reds si sono mostrati molto freddi su Donnarumma. Raiola ha ricevuto un certo gradimento tecnico ma la richiesta del Milan di 50-60 milioni di euro è stata considerata assolutamente alta e poco perseguibile. Probabilmente sono davvero tanti per un ragazzo di 19 anni e co un futuro ancora da scrivere: lo stesso Mino Raiola sta pensando di parlare con la società rossonera per ridiscutere i costi e farà presente la sua idea all'amministratore delegato Marco Fassone.

Si è parlato di un'offerta di 40 milioni di euro per il portiere rossonero e si tratta di una cifra di tutto rispetto, ma ben lontana dalla clausola folle messa dalla società di via Aldo Rossi. Il Liverpool non aspetterà molto (dopo la finale di Champions League i Reds incontreranno di nuovo Mino Raiola) ed è probabile che Jurgen Klopp deciderà di puntare su altri profili se la richiesta dovesse rimanere la stessa.