"Non vogliamo smantellare la squadra, terremo tutti i big: il nostro obiettivo è aprire un ciclo". Massimiliano Mirabelli nei giorni scorsi è stato chiaro: il Milan, in questo momento, non ha intenzione di cedere nessun giocatore. Il futuro della rosa milanista potrebbe però essere condizionato dalla volontà dei diretti interessati, da eventuali grandi offerte e dall'ormai famosa scure del Fair Play Finanziario che pende sulla testa del Diavolo.

Le ultime indiscrezioni relative al mercato del Milan, hanno infatti spesso raccontato di possibili acquirenti non solo per Donnarumma ma anche per Suso, Bonaventura, Andrè Silva e Kalinic. Nelle ultime ore è però uscito anche un altro nome: quello di Leonardo Bonucci. Il capitano del Milan, dopo le sue parole al termine del match con l'Atalanta ("Mi aspettavo una stagione diversa"), è infatti entrato nel mirino del Manchester United.

La posizione del club rossonero

Secondo "Tuttosport", il difensore del Milan sarebbe dunque diventato un obiettivo di mercato dei Red Devils: attesi da un "restyling" del pacchetto difensivo, con le partenze di Lindelof e (probabilmente) Smalling. Proprio per questo motivo, Josè Mourinho avrebbe contattato personalmente Bonucci per capire la sua eventuale disponibilità a trasferirsi in Inghilterra. Dalle parti di "Casa Milan" al momento non è contemplata una cessione dell'ex giocatore della Juventus, ma Fassone e Mirabelli hanno già fatto capire di voler comunque ascoltare qualsiasi tipo di offerta economica.

Di fronte alla probabile necessità di vendere per poter acquistare, il club milanese valuterebbe a questo punto il sacrificio di 2/3 componenti della rosa di Gattuso. La valutazione di Bonucci, secondo la dirigenza rossonera, è di 40 milioni di euro. In caso di cessione, il Milan metterebbe a bilancio una plus valenza di dieci milioni e risparmierebbe inoltre il costo dell'ingaggio: 7,5 mln più bonus. Da non escludere un'eventuale prestito con obbligo di riscatto.