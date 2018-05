Oltre al diploma, Gigio Donnarumma molto probabilmente dovrà imparare anche il francese. Per il diciannovenne portiere del Milan, dopo gli errori di Roma e di Bergamo, l'addio al club milanese sembra ormai vicino. Sul numero 99 del Diavolo, c'è infatti lo sguardo interessato del proprietario e presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaïfi: pronto a sedersi al tavolo della trattativa con il "benestare" di Mino Raiola.

Il triste pomeriggio dell'Atleti Azzurri d'Italia, che si è concluso con l'ennesimo screzio con la Curva Sud milanista, avrebbe infatti cancellato ogni dubbio nella testa di Gigio in merito all'eventuale addio alla società che lo ha fatto crescere e che lo ha fatto diventare uno dei portieri più importanti d'Europa. Secondo indiscrezioni rimbalzate dalla Francia, il PSG avrebbe già avanzato un'offerta di 30 milioni di euro: cifra però distante dai settanta che vorrebbe incassare il club di via Aldo Rossi.

Il possibile ritorno in Italia di Cavani

Come riportato da Carlo Pellegatti, giornalista Mediaset e voce storica del Milan, il Paris Saint-Germain sarebbe dunque in pole position per mettere le mani su Donnarumma e nella trattativa potrebbe anche clamorosamente rientrare il cartellino di Edinson Cavani: bomber che farebbe molto comodo alla squadra di Rino Gattuso. La trattativa, che è soltanto all'inizio e che certamente animerà il mercato nelle prossime settimane, rimane difficile soprattutto per quanto riguarda il futuro dell'ex attaccante del Napoli.

Al di là di un eventuale coinvolgimento del "Matador", pare comunque verosimile l'ipotesi di un addio a fine stagione di Donnarumma che, con la Fiorentina, dovrebbe dunque giocare la ultima partita di fronte ai tifosi rossoneri. Con la Juventus che sembra essersi chiamata fuori dalla corsa a Gigio, l'unica attuale alternativa al PSG sarebbe quella del Liverpool di Klopp: anch'egli interessato al cartellino del giovane portiere nato a Castellammare di Stabia.