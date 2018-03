Dopo quattro stagioni giocate in Francia, con le maglie di Metz e Olympique Lione, Miralem Pjanic potrebbe tornare a calpestare i campi della Ligue 1: il massimo torneo transalpino. Quella che potrebbe sembrare una notizia di fantamercato, è invece una possibilità molto più di reale di quanto si possa pensare, dato che il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a fare ponti d'oro al centrocampista della Juventus.

Secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera", il club di Nasser Al-Khelaïfi avrebbe infatti pronto un contratto di 5 anni da 8 milioni di euro netti a stagione per il giocatore bosniaco che, nei prossimi giorni, festeggerà il suo 28esimo compleanno. Un'offerta pazzesca per l'ex Roma che, in caso di ritorno in Francia, andrebbe a guadagnare quasi il doppio degli attuali 4,5 milioni di euro che percepisce dalla Juventus.

L'offerta irrinunciabile

Pagato più di trenta milioni di euro nell'estate del 2016 e sotto contratto fino al 30 giugno 2021, Miralem Pjanic è però ritenuto incedibile da Andrea Agnelli e Beppe Marotta. La dirigenza bianconera vuol tenere a Torino il giocatore, a meno che non arrivi da Parigi una proposta irrinunciabile. Il valore del cartellino del nazionale bosniaco, secondo gli uomini mercato della vecchia signora, si è infatti raddoppiato e un'offerta superiore ai 50 milioni di euro potrebbe davvero far vacillare la società campione d'Italia.

In attesa di novità dal fronte mercato, il centrocampista di Allegri (che potrebbe avere voce in capitolo sul futuro di Pjanic, soprattutto se volerà anche lui a Parigi) si sta concentrando sul big match con il Milan. Le chance Scudetto della formazione piemontese, passano infatti anche dai novanta minuti con i rossoneri all'Allianz Stadium: impianto che, il prossimo 22 aprile, ospiterà poi lo scontro diretto con il Napoli.