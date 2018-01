Potrebbe scoppiare un piccolo terremoto in casa Juventus, dove gli occhi del mercato sono caduti su un giocatore che per i bianconeri è al centro del progetto tecnico di Allegri: Miralem Pjanic. Il bosniaco infatti, sarebbe al centro dell'interesse del Barcellona pronto a continuare a investire i soldi presi dalla cessione di Neymar e costruire una squadra davvero imbattibile. Voci, che arrivano dalla Spagna, ma che nell'ultima settimana a disposizione potrebbero scatenare un effetto domino fino a qualche ora impensabile.

La corte di Barcellona e Real.

Secondo quanto scrive oggi Don Balon, Pjanic la prossima estate potrebbe lasciare la Serie A destinazione Liga, finito nel mirino del Barcellona, che è alla ricerca di un erede di Iniesta. Ma ci sarebbe anche il Real Madrid, che non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio di Kroos, corteggiato da Liverpool e Manchester City. Due big assolute alle quali sarebbe impossibile dire di no davanti alla classica offerta irrinunciabile.

Perchè tatticamente è fondamentale.

L'ex giocatore della Roma in questa stagione ha fatto il salto di qualità, confermandosi uno dei migliori centrocampisti d'Europa. A confermarlo i numeri: 4 gol e 8 assist in 24 partite tra campionato e coppe. Una crescita concreta che ha colmato il vuoto tecnico e tattico di Andrea Pirlo, che non a caso ha eletto l'ex Roma quale suo più diretto erede in campo. Un elemento considerato oggi da Allegri essenziale, difficile pensare che sarebbe pronto a perderlo senza garanzie.

Quanto guadagna Pjanic.

La Juventus è consapevole che un giocatore come Pjanic possa fare gola alle grandi d'Europa, che sarebbero disposte a pagarlo a peso d'oro ma nei piani futuri non c'è assolutamente l'intenzione di lasciarlo partire. Servirebbe un immediato valido sostituto che al momento non c'è. Il contratto attuale di Pjanic scade nel 2021, con ingaggio di circa 4.5 milioni netti più bonus, la Juve sta valutando la possibilità di rinnovarglielo con ritocco dello stipendio, in linea con quelli di Higuain, Dybala e Douglas Costa.