Tutto ciò che riguarda Mario Balotelli è sempre un rebus. Se nelle scorse ore SuperMario sembrava indirizzato verso la Serie A, negli ultimi minuti, secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex attaccate di Inter e Milan continuerà a giocare in Ligue 1 perché avrebbe trovato l'accordo con l'Olympique Marsiglia, squadra allenata da Rudi Garcia. Nella giornata di mercoledì il calciatore classe 1990 sosterrà le visite mediche e subito dopo metterà nero su bianco sul contratto che lo legherà alla squadra del Velodrome per i prossimi 6 mesi.

Nella stagione in corso Balotelli ha giocato pochissimo con il Nizza, collezionando solamente 10 presenze e nessun goal nei 758 minuti complessivi giocati.Il rapporto con Vieira non è mai decollato e il litigio di poche settimane fa ha portato alla fine di un rapporto che doveva già chiudersi lo scorso agosto. Se vuole riconquistare la critica e Mancini a riportatelo in Nazionale, Balotelli dovrà alzare il livello delle sue prestazioni per conquistarsi subito una maglia da titolare e permettere alla squadra di risalire la china in classifica.

Niente Sassuolo per SuperMario

È così tramontata così l'ipotesi di un possibile ritorno in Italia, precisamente a Sassuolo, per sostituire Boateng, appena ceduto dai neroverdi al Barcellona. Mino Raiola, procuratore dell'attaccante classe 1990, avrebbe offerto il suo assistito al club neroverde, che è alla ricerca di un bomber dopo il sorprendente trasferimento di KPB al Barça. L'intrigo che ha infiammato il mercato sull’asse Italia-Francia nelle ore passate era difficile fin dal principio e ora sembra essere già stato accantonato perché Balotelli dovrebbe diventare un nuovo calciatore dell'Olympique Marsiglia.