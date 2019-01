Mario Balotelli e l'Olympique Marsiglia non sono mai stati così vicini. Nelle ultime notizie di calciomercato però ecco il colpo di scena, che riguarda una squadra italiana. Mino Raiola, procuratore di SuperMario, avrebbe infatti offerto il suo assistito al Sassuolo club alla ricerca di un bomber dopo il sorprendente trasferimento di Kevin Prince Boateng al Barcellona. Un vero e proprio intrigo che infiamma il mercato sull'asse Italia-Francia.

Mino Raiola offre Mario Balotelli al Sassuolo, le ultime di calciomercato

Quando si parla di Mario Balotelli e di calciomercato, le sorprese sono dietro l'angolo. Come vi abbiamo raccontano nei giorni scorsi l'accordo tra il centravanti italiano, reduce da una prima parte di stagione travagliata al Nizza, e il Marsiglia sembrava cosa fatta. Intesa totale tra le parti, compresa quella relativa all'ingaggio del centravanti (3 milioni per 17 partite, ovvero fino a fine stagione). Nelle ultime ore però, come riportato da Sportmediaset, ecco il colpo di scena: Mino Raiola, storico agente del bomber avrebbe offerto il suo assistito al Sassuolo

Perché Mario Balotelli è stato offerto al Sassuolo

Il Sassuolo nelle ultime ore si è reso protagonista di una delle operazioni più sorprendenti della sessione invernale di calciomercato con la cessione al Barcellona di Kevin Prince Boateng. Ecco allora che Mino Raiola, avrebbe sondato il terreno con i neroverdi, mettendo sul piatto Mario Balotelli. Il motivo? La possibilità in questo modo di assecondare la voglia di Serie A del suo assistito che in questa maniera, probabilmente guadagnerebbe anche visibilità agli occhi del commissario tecnico Mancini. Un sondaggio e niente più, almeno per ora.

Balotelli-Sassuolo, operazione molto difficile

Molto difficile per il Sassuolo assicurarsi le prestazioni di Mario Balotelli. Il motivo? E' quasi impensabile per il club neroverde assicurare all'attaccante italiano un ingaggio da 3 milioni di euro, una somma che pareggerebbe l'offerta, già importante del Marsiglia. Basti pensare che nel monte-ingaggi della società emiliana, gli stipendi più alti sono quelli di Berardi, Matri e Consigli (oltre all'ormai ex Boateng) con un 1 milione di euro d'ingaggio. Per Balo dunque sarebbe necessario o un sacrificio del club, o un auto-riduzione del calciatore.