Nella giornata della firma di Joshua Kimmich con il Bayern Monaco, un altro rinnovo importante ha conquistato l'attenzione dei tifosi tedeschi. Come ha comunicato ufficialmente il Borussia Dortmund, Marco Reus ha infatti prolungato il suo contratto con il club giallonero fino al 2023. Nonostante le numerose indiscrezioni di mercato provenienti dall'Italia (dove era stato accostato anche al Milan) e soprattutto dall'Inghilterra (Tottenham e Liverpool), l'esterno d'attacco classe 1989 ha messo fine al lungo tira e molla con la società e deciso di allungare la sua esperienza a Dortmund. Reduce da una serie di infortuni e da ben 21 giornate passate in infermeria per l’infortunio al ginocchio, Marco Reus era tornato in campo nelle ultime quattro partite di Bundesliga contro Amburgo, Gladbach, Augsburg e Lipsia.

Il sogno infranto di Mirabelli e del Milan

Arrivato nell'estate del 2012 per 17 milioni di euro e prima dei suoi guai fisici, Marco Reus ha sempre attirato su di sé l'interesse di molti grandi club europei. In passato si fecero avanti le spagnole Real Madrid e Barcellona, le inglesi di Manchester e anche lo stesso Bayern Monaco che, per bocca del suo direttore Rummenigge, aveva più volte elogiato le qualità del 28enne nazionale tedesco. Nelle ultime settimane si era tornato a parlare di lui in chiave Milan, grazie alla conoscenza profonda del calcio tedesco del direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli.

Secondo fonti rilanciate dalla Germania, prima della firma delle scorse ore, il giocatore avrebbe anche potuto arrivare a Milano grazie al coinvolgimento della Puma: sponsor personale del campione giallonero e nuovo sponsor tecnico del club di via Aldo Rossi. Per i tifosi rossoneri, però, il sogno è durato poco. La firma sul rinnovo ha infatti cancellato in un sol colpo tutte le speranze del popolo milanista.