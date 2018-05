Nonostante la retrocessione del Benevento, Sandro Raniere Guimarães Cordeiro è riuscito a far breccia nel campionato italiano. Il ventinovenne centrocampista ex Tottenham, arrivato in prestito dall'Antalyaspor, ha infatti chiuso la Serie A con quattordici presenze e una rete e una serie di ottime prestazioni che hanno attirato diversi operatori di mercato. Le ultime indiscrezioni, parlano infatti di una corsa a quattro per strappare il brasiliano al club turco.

Sull'ex Internacional di Porto Alegre ci sarebbero infatti Cagliari, Lazio, Genoa e Torino, con il club sardo che pare in "pole position" per acquistare il giocatore. Nelle ultime ore ci sarebbe infatti stato un summit di mercato tra il presidente Giulini e l'entourage di Sandro, che dovrebbe rientrare in Turchia dato che il Benevento difficilmente riscatterà il cartellino. Oltre agli isolani, molto attivo è anche il club di Urbano Cairo che avrebbe proposto il prestito di Vanja Milinkovic-Savic come contropartita.

L'esperienza in Italia

Accostato anche al Milan e alla Sampdoria, Sandro nei giorni scorsi ha parlato della sua esperienza a Benevento: "In questa città ho trovato una passione ed un amore molto grande per la propria squadra. Tutto questo mi ha spinto a dare sempre il massimo – ha spiegato il centrocampista – La passione del popolo sannita resterà scolpita nella storia del calcio".

Arrivato in Italia nello scorso gennaio, il classe 1989 rischia dunque di essere al centro di una grande asta di mercato dopo la retrocessione delle "Streghe": che avrebbero avuto l'obbligo di riscatto in caso di salvezza. L'esperienza del brasiliano, che nel suo curriculum ha anche una Copa Sudamericana e una Copa Libertadores vinte con l'Internacional, potrebbe dunque tornare utile ad un altro club italiano. "Il mio futuro? Al momento non so, ma deciderò presto e tutti lo sapranno".